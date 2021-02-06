Росія вигнала дипломатів ЄС через участь у протестах: США рішуче засудили це
Росія підтвердила намір вислати дипломатів з Німеччини, Польщі та Швеції через їх участь в акціях протесту на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального. У США вважають дії російської влади невиправданими.
Джерело:твіттер Ентоні Блінкена
Позицію офіційного Вашингтону озвучив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він засудив висилку дипломатів.
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Позиція США
Держдеп США назвав подібний крок невиправданим і необґрунтованим.
У США засуджують висилку з Росії трьох європейських дипломатів за спостереження за січневими протестами,
– вказав Блінкен.
На його думку, таким чином Росія знову порушила свої міжнародні зобов'язання.
Вислання дипломатів з Росії: що відомо
- 5 лютого міністерство закордонних справ РФ підтвердило, що видворить з країни 3 співробітників європейських посольств "за участь в акціях протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального, які відбулися 23 січня".
- Залишити Росію мають дипломати з Німеччини, Польщі та Швеції. Причиною є те, що посадовці нібито взяли участь у масових протестах у Росії 23 січня.
- Водночас глава європейської дипломатії Жозеп Боррель спростував твердження про участь дипломатів у протестах. В ЄС рішуче засудили вигнання дипломатів.
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