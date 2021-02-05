В отношениях России и ЕС отсутствует нормальность, – Лавров
Сергей Лавров считает, что основная проблема в отношениях России и Евросоюза – "отсутствие нормальности". Министр иностранных дел России заявил о необходимости детального анализа этого взаимодействия.
Источник:ТАСС
Об этом Лавров заявил 5 февраля на открытии переговоров с высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
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Детали заявления Лаврова
Конечно же, главная проблема, с которой мы все сталкиваемся, – это отсутствие нормальности в отношениях между Россией и ЕС, между двумя крупнейшими игроками на евразийском пространстве,
– отметил глава МИД России.
По его словам, это "нездоровая ситуация, которая не приносит блага никому".
Российские СМИ уточняют, что Лавров заявил о готовности "отвечать на любые вопросы, которые поставят на переговорах 5 февраля".
Министр считает, что "назрел и уже перезрел вопрос о необходимости подробного, честного обзора" в отношениях России и Евросоюза, в частности тех, которые Боррель якобы "планирует обострить".
Визит Борреля в Россию: коротко
- Жозеп Боррель 5 февраля начал визит в Москву со встречи с представителями российского гражданского общества.
- Накануне он решительно осудил приговор, который 2 февраля вынесли Навальному, призвав немедленно освободить оппозиционера. Кроме того, высокий представитель ЕС по иностранным делам попросил встречи с политиком.
- Мосгорсуд заявил, что такое возможно только по решению суда.
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