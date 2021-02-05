Сергей Лавров считает, что основная проблема в отношениях России и Евросоюза – "отсутствие нормальности". Министр иностранных дел России заявил о необходимости детального анализа этого взаимодействия.

Об этом Лавров заявил 5 февраля на открытии переговоров с высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

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Детали заявления Лаврова

Конечно же, главная проблема, с которой мы все сталкиваемся, – это отсутствие нормальности в отношениях между Россией и ЕС, между двумя крупнейшими игроками на евразийском пространстве,

– отметил глава МИД России.

По его словам, это "нездоровая ситуация, которая не приносит блага никому".

Российские СМИ уточняют, что Лавров заявил о готовности "отвечать на любые вопросы, которые поставят на переговорах 5 февраля".

Министр считает, что "назрел и уже перезрел вопрос о необходимости подробного, честного обзора" в отношениях России и Евросоюза, в частности тех, которые Боррель якобы "планирует обострить".

Обратите внимание! Ранее Боррель сообщил, что планирует обсудить с Лавровым вопрос войны в Украине, иранскую ядерную проблему, борьбу с COVID-19, а также ситуацию с арестом Алексея Навального и преследованием гражданского общества.

Визит Борреля в Россию: коротко