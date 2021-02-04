Отношения между Евросоюзом и Россией ухудшаются в течение последних 10 лет. Сейчас обе стороны видят друг в друге только принципиального соперника и конкурента, а не партнера.

Источник: Interfax

Глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель заявил, что обострение отношений особенно усилилось в 2014 году после оккупации Россией украинского Крыма.

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По его словам, позиция Европейского Союза по ситуации в Украине, Беларуси, Ливии и Сирии, а также прав человека и основных свобод кардинально отличается от позиции России по этим вопросам.

Мы очень четко изложили нашу позицию по поводу отравления Алексея Навального, его ареста и ареста тысяч демонстрантов за последние дни с последующим приговором к двум годам и восьми месяцам лишения свободы,

– отметил Боррель.

Представитель ЕС добавил, что отказ от негативной риторики стал бы хорошей отправной точкой для откровенного и прямого обмена мнениями между ЕС и Россией, который необходим, когда отношения далеки от удовлетворительных.

Обратите внимание! На самом высоком уровне ситуацию в России подробнее обсудят во время мартовского саммита, в котором примут участие главы МИД 27 стран ЕС.

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