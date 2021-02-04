Произошло обострение после оккупации Крыма, – Боррель об отношениях ЕС и России
Отношения между Евросоюзом и Россией ухудшаются в течение последних 10 лет. Сейчас обе стороны видят друг в друге только принципиального соперника и конкурента, а не партнера.
Источник: Interfax
Глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель заявил, что обострение отношений особенно усилилось в 2014 году после оккупации Россией украинского Крыма.
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По его словам, позиция Европейского Союза по ситуации в Украине, Беларуси, Ливии и Сирии, а также прав человека и основных свобод кардинально отличается от позиции России по этим вопросам.
Мы очень четко изложили нашу позицию по поводу отравления Алексея Навального, его ареста и ареста тысяч демонстрантов за последние дни с последующим приговором к двум годам и восьми месяцам лишения свободы,
– отметил Боррель.
Представитель ЕС добавил, что отказ от негативной риторики стал бы хорошей отправной точкой для откровенного и прямого обмена мнениями между ЕС и Россией, который необходим, когда отношения далеки от удовлетворительных.
Арест Навального и подавление протестов в России: основное
- Российского оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января 2021 года. В этот день он вернулся домой после длительного лечения в Германии.
- Политика арестовали на 30 суток. После этого, 23 января, по всей стране граждане вышли на акции протеста.
- Силовики жестоко подавляли акции и задерживали митингующих.
- 2 февраля 2021 года Навального судили по делу "Ив Роше". Оппозиционеру заменили условный срок наказания на 3,5 года заключения.
- Сразу после вынесения приговора в России начали массово задерживать людей, вышедших на улицы.
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