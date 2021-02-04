Відносини між Євросоюзом і Росією погіршуються протягом останніх 10 років. Наразі обидві сторони бачать одна в одній лише принципового суперника та конкурента, а не партнера.

Джерело: Interfax

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що загострення відносин особливо посилилося у 2014 році після окупації Росією українського Криму.

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За його словами, позиція Європейського Союзу щодо ситуації в Україні, Білорусі, Лівії та Сирії, а також прав людини і основних свобод кардинально відрізняється від позиції Росії щодо цих питань.

Ми дуже чітко виклали нашу позицію з приводу отруєння Олексія Навального, його арешту і арешту тисяч демонстрантів за останні дні з подальшим вироком до двох років і восьми місяців позбавлення волі,

– зазначив Боррель.

Представник ЄС додав, що відмова від негативної риторики стала б хорошою відправною точкою для відвертого і прямого обміну думками між ЄС і Росією, який необхідний, коли відносини далекі від задовільних.

Зверніть увагу! На найвищому рівні ситуацію в Росії детальніше обговорять під час березневого саміту, в якому братимуть участь глави МЗС 27 країн ЄС.

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