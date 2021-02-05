Сергій Лавров вважає, що основна проблема у відносинах Росії та Євросоюзу – "відсутність нормальності". Міністр закордонних справ Росії заявив про необхідність детального аналізу цієї взаємодії.

Про це Лавров заявив 5 лютого на відкритті переговорів з високим представником Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем.

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Деталі заяви Лаврова

Звісно ж, головна проблема, з якою ми всі стикаємося, – це відсутність нормальності у відносинах між Росією і ЄС, між двома найбільшими гравцями на євразійському просторі,

– зазначив глава МЗС Росії.

За його словами, це "нездорова ситуація, яка не приносить блага нікому".

Російські ЗМІ уточнюють, що Лавров заявив про готовність "відповідати на будь-які запитання, які поставлять на переговорах 5 лютого".

Міністр вважає, що "назріло і вже перезріло питання про необхідність докладного, чесного огляду" у відносинах Росії та Євросоюзу, зокрема тих, які Боррель начебто "планує загострити".

Зверніть увагу! Раніше Боррель повідомив, що планує обговорити з Лавровим питання війни в Україні, іранську ядерну проблему, боротьбу з COVID-19, а також ситуацію з арештом Олексія Навального і переслідуванням громадянського суспільства.

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