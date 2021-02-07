Очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель 4 – 6 лютого відвідав столицю Росії. Під час робочої поїздки він поговорив з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Розмова стосувалася вигнання дипломатів Німеччини, Польщі та Швеції з Росії.

У Москві Боррель зауважив, що на цьому тлі відносини Євросоюзу та Росії далекі від задовільних.

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Жозеп Боррель наголосив, що дипломатичні канали для обміну думками мають залишатися відкритими.

Я проінформую своїх колег з ЄС про підсумки мого візиту до Ради у закордонних справах 22 лютого, де ми проведемо спеціальне обговорення відносин між ЄС і Росією напередодні стратегічних дебатів на березневій Раді Європи,

– мовиться у повідомленні.

Також глава дипломатії ЄС підкреслив, що європейські дипломати не вели діяльність, яка є несумісною з дипломатичним статусом. Раніше Боррель засудив намір Росії вислати з країни європейських дипломатів та закликав переглянути це рішення.

Реакція інших країн на вислання дипломатів ЄС

У МЗС України висловили солідарність з європейськими дипломатами, яких висилають з Росії. У відомстві наголосили, що таке рішення суперечить Віденській конвенції . Це лише черговий приклад брутального порушення з боку Росії її зобов'язань, які регламентує міжнародне право.

висловили солідарність з європейськими дипломатами, яких висилають з Росії. У відомстві наголосили, що таке рішення . Це лише черговий приклад брутального порушення з боку Росії її зобов'язань, які регламентує міжнародне право. У США вважають дії російської влади невиправданими. Там заявили, що таким чином Росія знову порушила свої міжнародні зобов'язання.

вважають дії російської влади невиправданими. Там заявили, що таким чином Росія знову порушила свої міжнародні зобов'язання. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає необґрунтованою висилку трьох європейських дипломатів з Росії. Берлін не виключає, що дії Москви не залишаться без відповіді.

Ангела Меркель вважає необґрунтованою висилку трьох європейських дипломатів з Росії. Берлін не виключає, що Міністерство закордонних справ Польщі відреагувало на висилку свого дипломата з Росії. Варшава погрожує у відповідь заходами, якщо Москва не скасує свого рішення.

відреагувало на висилку свого дипломата з Росії. Варшава погрожує у відповідь заходами, якщо Москва не скасує свого рішення. Канада підтримала дипломатів трьох країн, висланих з Росії. МЗС Канади закликало Росію "звільнити усіх несправедливо затриманих та дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань".

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Вислання дипломатів з Росії: що відомо