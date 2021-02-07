Після візиту Борреля до Москви в ЄС обговорюватимуть санкції проти Росії
Країни Євросоюзу обговорять введення санкцій проти Росії щодо порушення прав людини. Засідання стосовно цього відбудеться 22 лютого.
Джерело:блог Жозепа Борреля
Санкції обговорюватимуть дипломати країн-членів ЄС. Про це після візиту до Москви заявив високий представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель
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Що відомо про ймовірні санкції
За словами Борреля, санкції можуть застосувати в межах нового механізму, тобто не безпосередньо за переслідування російського опозиціонера Олексія Навального.
У нас є ще один інструмент для цього (санкцій – 24 канал) – нещодавно затверджений режим санкцій в області прав людини,
– написав дипломат.
Зауважимо, раніше в ЄС попереджали Росію про санкції через ув'язнення Навального та вимагали звільнити політика. Однак в оприлюдненому зверненні щодо вироку політику про санкції не згадали.
Що відомо про візит Борреля до Росії
- Боррель відвідав Росію з робочим візитом. Дипломат хотів обговорити російську агресію в Україні, ядерну угоду з Іраном, боротьбу з пандемією COVID.
- Перед поїздкою Борреля, з ним поговорив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
- У Москві дипломат зазначив, що відносини Євросоюзу та Росії далекі від задовільних на тлі висилки дипломатів. Боррель зауважив, що дипломатичні канали для обміну думками мають бути відкритими.
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