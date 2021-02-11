Наказание за заключение Навального: в ЕС обсуждают новые санкции против России, – СМИ
В Европейском Союзе выступают за введение новых санкций против России. Причина – замена Алексею Навальному условного срока на реальный. По информации СМИ, ни одна из стран-членов евросообщества не против таких шагов.
Источник:Bloomberg
Как рассказали СМИ источники среди европейских дипломатов, вопрос уже обсуждали послы Евросоюза.
Интересно Его рисовали как демона, – Яковина о высоком антирейтинге Навального в России
Переговоры проводили в закрытом режиме
Переговоры 10 февраля проходили в закрытом режиме. Ни один из послов не выступил против введения ограничений.
Сейчас официально в Еврокомиссии вопрос российских санкций не комментируют. Представитель Питер Стано отметил, что работа продолжается.
Что известно о заключении Алексея Навального:
- 2 февраля в Москве Алексея Навального осудили на 3,5 года по делу "Ив Роше". Оппозиционеру заменили условный срок на реальный.
- С учетом домашнего ареста Навальный будет за решеткой 2 года 8 месяцев.
- Мировое сообщество выступило с решительным осуждением приговора суда.
Поделиться новостью