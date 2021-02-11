В Европейском Союзе выступают за введение новых санкций против России. Причина – замена Алексею Навальному условного срока на реальный. По информации СМИ, ни одна из стран-членов евросообщества не против таких шагов.

Как рассказали СМИ источники среди европейских дипломатов, вопрос уже обсуждали послы Евросоюза.

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Переговоры проводили в закрытом режиме

Переговоры 10 февраля проходили в закрытом режиме. Ни один из послов не выступил против введения ограничений.

Сейчас официально в Еврокомиссии вопрос российских санкций не комментируют. Представитель Питер Стано отметил, что работа продолжается.

Важно! 4 – 6 февраля верховный представитель ЕС по дипломатии Жозеп Боррель посетил Москву. По меньшей мере 10 стран ЕС уже выразили разочарование этим посещением. Ведь переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым были очень напряженными, особенно по вопросу Навального.

Что известно о заключении Алексея Навального: