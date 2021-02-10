Для того, чтобы в России состоялась народная революция – людям нужен серьезный триггер. Сам оппозиционер Алексей Навальный им стать не может – у него высокий антирейтинг.

Такое мнение высказал политический обозреватель Иван Яковина в эфире программы "Что это было?". Он отметил, что Навальному очень долго создавали антирейтинг.

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По словам Яковины, есть большая вероятность, что это работа российской пропаганды.

"У Навального очень высокий антирейтинг в России из-за того, что его рисовали как демона, дьявола – злого, ужасного, страшного", – заверил политический обозреватель.

Он подчеркнул, что "спасать" Навального вышла небольшая группа людей. На самом деле причиной протестов стал не он. В частности, россиян возмутило его расследования о поместье Путина.

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