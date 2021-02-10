Его рисовали как демона, – Яковина о высоком антирейтинге Навального в России
Для того, чтобы в России состоялась народная революция – людям нужен серьезный триггер. Сам оппозиционер Алексей Навальный им стать не может – у него высокий антирейтинг.
Источник:24 канал
Такое мнение высказал политический обозреватель Иван Яковина в эфире программы "Что это было?". Он отметил, что Навальному очень долго создавали антирейтинг.
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По словам Яковины, есть большая вероятность, что это работа российской пропаганды.
"У Навального очень высокий антирейтинг в России из-за того, что его рисовали как демона, дьявола – злого, ужасного, страшного", – заверил политический обозреватель.
Он подчеркнул, что "спасать" Навального вышла небольшая группа людей. На самом деле причиной протестов стал не он. В частности, россиян возмутило его расследования о поместье Путина.
Яковина прокомментировал ситуацию с Навальным в России: смотрите видео
Протесты в России: что известно
- Оппозиционера Алексея Навального задержали, когда он вернулся из Германии в Россию. Ему уже объявили приговор – 3,5 года заключения.
- Сразу же в России вспыхнула волна митингов в его поддержку. Эксперты отметили, что людей возмутило его расследования о поместье Путина.
- Людей массово задерживали и жестоко избивали силовики. В целом по всей стране задержали более 12 тысяч человек.
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