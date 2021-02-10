Соратник российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков призвал не выходить на протесты. Эксперты говорят, что улица сама по себе никогда не решит проблему захвата власти Путиным.

С приходом к власти Путина стало очевидно, что никакой парламентской республики не будет. За 20 лет он сумел выстроить такой репрессивный аппарат, что тот же Лукашенко ему тихо завидует. Об этом рассказал Алексей Печий в своем блоге "Теории заговора".

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И здесь возникает вопрос о том, что же изменилось с тех пор и на какие такие внешнеполитические рычаги рассчитывает команда Навального. Журналист убежден, что изменилось на самом деле – много. И предложение штаба Навального сконцентрировать внимание на западных санкциях, очень даже разумное.

В условиях авторитарного режима, где еще вчера большинство россиян боготворили Путина за "Крым наш", рассчитывать на победу улицы, недальновидно,

– отметил журналист.

По словам Печия, закончится все тем, что вся оппозиция окажется в тюрьме, а десятки тысяч задержанных и избитых протестующих, резко утолят пыл протестующих. Это важно понять и зафиксировать, что "не готовы россияне к отстаиванию демократии до последнего".

Справка. Он объяснил это большим количеством арестованных и избитых. Основная волна протестов планировалась ближе к осени, так как будут проводиться выборы в Государственную думу.

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