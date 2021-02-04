Команда Алексея Навального не собирается проводить митинги в поддержку оппозиционера в ближайшее время. Об этом заявил руководитель его региональных штабов Леонид Волков.

Источник: "Навальный LIVE"

Сторонники Навального отметили, что следующие масштабные акции протеста состоятся уже весной или летом. Однако точно не в ближайшие выходные.

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Команда Навального не планирует пока организовывать акции в поддержку оппозиционера

Леонид Волков рассказал, что в регионах нет тех, кто мог бы организовывать протесты. Ведь местных координаторов и сторонников оппозиционера арестовали во время массовых митингов 23 и 31 января.

Если мы будем выходить еженедельно, будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов и это сделает невозможным работу с выборами,

– объяснил он.

По его словам, это не то, чего Навальный требует от своих приверженцев. Потому что политик хочет, чтобы его команда сконцентрировалась на осени, в частности, на выборах в Госдуму.

Волков подчеркнул, что сторонники Навального не отказываются полностью от протестов. Они попытаются подготовить что-то очень масштабное и провести это весной или летом.

"Доставать Алексея из тюрьмы мы будем внешнеполитическими методами", – отметил он.

Руководитель региональных штабов Навального о планах команды: видео

Что этому предшествовало