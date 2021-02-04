Сторонники Навального не собираются проводить митинги в ближайшее время: детали
Команда Алексея Навального не собирается проводить митинги в поддержку оппозиционера в ближайшее время. Об этом заявил руководитель его региональных штабов Леонид Волков.
Источник: "Навальный LIVE"
Сторонники Навального отметили, что следующие масштабные акции протеста состоятся уже весной или летом. Однако точно не в ближайшие выходные.
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Команда Навального не планирует пока организовывать акции в поддержку оппозиционера
Леонид Волков рассказал, что в регионах нет тех, кто мог бы организовывать протесты. Ведь местных координаторов и сторонников оппозиционера арестовали во время массовых митингов 23 и 31 января.
Если мы будем выходить еженедельно, будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов и это сделает невозможным работу с выборами,
– объяснил он.
По его словам, это не то, чего Навальный требует от своих приверженцев. Потому что политик хочет, чтобы его команда сконцентрировалась на осени, в частности, на выборах в Госдуму.
Волков подчеркнул, что сторонники Навального не отказываются полностью от протестов. Они попытаются подготовить что-то очень масштабное и провести это весной или летом.
"Доставать Алексея из тюрьмы мы будем внешнеполитическими методами", – отметил он.
Руководитель региональных штабов Навального о планах команды: видео
Что этому предшествовало
- 2 февраля 2021 года Алексея Навального приговорили к 3,5 годам в колонии общего режима. Суд учел время, которое российский оппозиционер провел под домашним арестом, поэтому теперь он должен провести в колонии 2,8 года.
- Штаб Навального призвал россиян выходить на массовые протесты. Главной локацией в российской столице объявили Манежную площадь.
- ОМОНовцы сразу начали массовые задержания мирных протестующих. Между силовиками и митингующими произошли столкновения.
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