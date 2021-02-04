Фонд борьбы с коррупцией неоднократно смущал лидера РФ своими расследованиями, которые публиковались на ютуб. Последнее видео о дворце Путина в уже посмотрели более 100 млн раз.

Источник: 24 канал

Один из лидеров оппозиции к Путину Алексей Навальный все же оказался за решеткой после своего возвращения в Россию. Судью и прокуроров не остановил даже тот факт, что Навальный якобы нарушил правила условного срока, находясь в Германии в коме.

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Выводы New York Times

Суд в России приговорил Алексея Навального, наиболее известного критика Владимира Путина, к трем с половиной годам за решеткой (но фактически он там проведет два года и восемь месяцев – 24). Таким образом, заменив условный срок на реальный по старому делу "Ив Роше" (братьев Навальных обвинили в хищении полумиллиона долларов в "Ив Роше" – 24).

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Сторона обвинения строила аргументы на том, что Навальный якобы нарушил условия освобождения, не отмечаясь в соответствующих органах лично дважды в месяц. И началось это еще задолго до "новичка". Защита говорила, что на самом деле оппозиционер и его окружение вовремя отмечались в соответствующих органах. В том числе о транспортировке в Германию.



Навальный во время судебного заседания отдаленно / Фото Indian Express

Как пишет издание NYT, это событие стало "ключевым моментом для президента России Владимира Путина". Потому что Навальный своим расследованием о его "дворце" всколыхнул едва ли не самые большие протесты эпохи Путина. И арест – попытка их подавить и напугать миллионы других россиян.

Ранее власти пытались лишить его свободы на короткий срок – несколько недель – чтобы предотвратить превращение в "политического мученика". Затем, в августе 2020 года, пыталась даже убить его веществом "Новичок" во время авиаперелета. Пребывание в тюрьме уберет Навального с политического ландшафта, но предоставит еще большей энергии его сторонникам.

Кроме самого политика, нескольких его ближайших союзников отправили в камеры и/или под домашний арест. В отношении его брата тоже сейчас ведется расследование. На улицах Москвы уже привычно видеть спецназовцев, которые бьют и задерживают людей. За ночь после приговора были задержаны 1377 человек. Пока не видно, что "массовые акции заставят Кремль изменить курс".

Во время своего заключительного слова Навальный прямо обвинил Путина в попытке избавиться от него: "... разозлился, потому что я выжил после отравления". А федеральную службу (ФСБ – 24) – в исполнении этого приказа. Российские власти это все отрицают.

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"Он войдет в историю как отравитель трусов", – сказал Навальный. Международное сообщество осудило приговор Навальному. Например, президент Франции Эмануэль Макрон подчеркнул, что "политическое несогласие никогда не является преступлением". Леонид Волков, главный союзник Навального, заявил в соцсети Facebook, что поддержка критиков Кремля, расследования коррупции и уличные акции продолжатся.

У нас – огромное моральное преимущество. Весь мир увидел, как Путин боится,

– отметил Волков.

Теперь Кремль сделал из Навального "выдающегося политического заключенного России", как пишет NYT. В то время, когда люди уже разлюбили президента Путина, популярность Навального выросла.

The Guardian о судьбе Путина

Колумнист The Guardian Рафаэль Бер написал колонку после оглашения приговора Алексею Навальному. Главный вывод – эта фигура все равно будет пугать Владимира Путина. Текст начинается с фразы: "841 доллар США – небольшая сумма в контексте российской политики. Но ее потратили на ершик для унитаза, обязательно дизайнерский из Италии".

Такие детали делают фильм Навального о дворце Путина очень мощным. После анализа планов усадьбы, сделали реконструкцию комнат внутри. Здание описывают как "современный Версаль". Россияне видят, что стало с деньгами, которые могли быть использованы на борьбу с пандемией и остановить экономическую стагнацию.

Официальная линия власти – расследование Навального это терроризм и шпионаж и он – "никому не известный блоггер". Что он искажает молодежь и сеет хаос. И вообще – его отравили иностранные агенты. Протесты не тянут на национальное восстание, но такое неповиновение Путину является значительным. Особенно когда Кремль точно напуган протестным взрывом в Беларуси.



Протесты были даже там, где их обычно не бывает / Фото BBC

Но особенно беспокоят Путина акции в холодных местах Сибири, где морозы обычно не позволяют людям собираться на холодном воздухе (в этот же раз протесты были даже при -52 в Якутске, – 24). Считалось, что популярность Навального не выходит за пределы диссидентов в Москве и Санкт-Петербурге.

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Поддержка культа Путина как сильного человека, который восстановил национальное достоинство страны после унизительного распада СССР – тяжелая работа. Для апологетов, Путин – символ стабильности и достатка после криминала и хаоса 1990-х годов.

Путин поднялся из низов: начинал в КГБ и ФСБ, работал в Муниципалитете Санкт-Петербурга, затем попал в окружение Бориса Ельцина. Которого и заменил "на троне". Но он и есть беспорядок, убеждает Рафаэль Бер. Он наблюдал за распределением природных активов и богатств, но не для простых россиян. И даже не для частного бизнеса. А для банд силовиков, которые якобы "боролись с мафией".

Путинизм

Путин саботирует демократию, вмешивается во внутренние дела других стран, влезает в сомнительные авантюры, спонсирует перевороты. Вот это – реальное лицо путинизма, а не роскошные усадьбы. Национальная гордость заменила собой экономические проблемы

Эта экономическая модель "сломана". Силовики выкачивают много средств с нефти и газа и вливают их за рубежом. Рафаэль Бар цитирует книгу Кэтрин Белтон "Люди Путина", где режим описывается так: "смесь государственности Холодной войны и постсоветского гангстеризма". Его ключевые игроки якобы "спасают Россию, обеспечивая контроль над ее ресурсами".



Большую часть времени Путин проводит в защищенном бункере / Фото The Times

Навальный ударил по тому поколению, которое двадцать лет прожило без смены власти. Таких людей не волнует ностальгия по сверхдержавам, они видят Путина и окружение, как пиявок, которые сосут деньги из России, ничего не отдавая назад. В фильме он сосредоточился на мелочности правителя, который сидит в бункере и боится.

Впрочем, пока Путин никуда не уходит и даже сомнений в этом нет. Схема продолжает работать: задушить инакомыслие, дискредитировать врагов. Многие россияне или принимают эту линию, или слишком погружены в фаталистическую культуру. В ней люди способны только раздражать отдаленную элиту. Но это дело Навального что-то взбудоражило.

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Что именно? Скуку поколения, жизненные перспективы которого замерли. Длительное экономическое недомогание. Но также – попадание Навального в сам этот дворец, под кожу Путину. Он заставляет его выглядеть маленьким – самое страшное для гангстера.

Новый водораздел – Financial Times

Издание Financial Times сделало акцент на том, что дело Навального напоминает процесс над Ходорковским. Сейчас, как и тогда, Путин стоит у водораздела. Наказание стало переломным моментом в желании президента РФ заставить оппозиционных деятелей молчать. А для активных всегда существует судебная система России, полностью подконтрольная Кремлю.

"Они пытаются закрыть людей с помощью этих показательных испытаний. Кто-то выходит, они закрывают еще пять, чтобы напугать еще 15 млн", – сказал Навальный на суде. Он – самый известный критик Путина, который попал за решетку со времен Михаила Ходорковского в 2003 году. Тогдашнее обвинение рассматривалось как месть за наличие политических амбиций.

Суд над Ходорковским стал поворотным для первого срока Путина. Тогда он резко закончил период "флирта с Западом" (когда он даже поддерживал вторжение США в Афганистан после 9/11). Взамен началась кампания против российских олигархов. Их заставляли объявить о верности Путину или распродать свои активы другим магнатам.

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Далее Россия вступила в период "управляемой демократии". Начали возникать новые СМИ и оппозиционные партии. Но уже дело Навального показывает – Кремль все еще не переваривает любое несогласие. В целом, полиция задержала более 10 тысяч человек на акциях протеста. "Этот приговор был единственным разрешенным приговором и система должна была это транслировать", – сказал FT старший евродипломат в Москве.

Сотням людей могут выдвинуть обвинения на основе новых репрессивных законов. Они криминализуют стихийный протест, запрещают препятствование движению транспорта, могут даже быть использованы для блокировки ютуб – основной платформы для Навального.

Теперь это коснется "журналистов, блоггеров, студентов, активистов, СМИ в целом, свидетелей, даже сторонних наблюдателей и неправительственных организаций", – написала в Telegram политолог Татьяна Становая. То есть всех, кто вне системы.



Суд над Навальным сравнивают с делом ЮКОСа / Фото Global Voices

С тех пор как Навальный стал известным, ставки очень сильно выросли. В 2013 году протеста в несколько тысяч человек хватило, чтобы активиста освободили по апелляции. Правда, в 2014 году в тюрьме оказался его младший брат Олег на 3,5 года. Алексей тогда сравнил ситуацию с захватом заложников.

Сам он отбыл 13 коротких сроков за решеткой, но никогда не получал долгого наказания. Впрочем, постепенно стал слишком заметным, чтобы его можно было игнорировать. В 2017 году Навальный баллотировался в президенты, создав офисы по всей стране. Даже зная, что шансов выиграть у него нет.

Зато с разговоров с обычными россиянами он вынес другое: что о коррупции и падении уровня жизни надо говорить больше. И в январе 2021, через день после нового ареста, вышел в свет фильм о дворце Путина в приморском городе Геленджик. На который олигархи потратили миллиарды долларов США (опять эта тема раскулачивания олигархов и жертвование их средств – 24).

Десятки миллионов людей у ​​нас живут без малейших перспектив на будущее. И все они молчат,

– сказал Навальный во время суда

Драконовское отношение к Навальному – частично из-за страха перед этим народным гневом, пишет FT. Поскольку рейтинг одобрения Путина упал рекордно низко. С другой стороны, в глазах Путина, Навальный перешел водораздел между просто оппонентом и предателем. С каким надо должным образом вести себя.

После того, как Навальный разоблачил агентов ФСБ, которые едва не убили его – и заставил одного из них признать свою роль в этом – Кремль объявил оппозиционера агентом США. "Лучшее – в России есть люди, которые не боятся, не смотрят в другую сторону. Они никогда не передадут эту страну чиновникам, которые хотят обменять ее на дворцы и аква-дискотеки", – подытожил Навальный.