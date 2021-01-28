В глубине Сибири происходит нелегальная вырубка, а древесину продают в США и Европу с их молчаливого согласия и из-за плохого выполнения еврозаконов.

Источник: 24 канал

Крупнейшая в современной истории схема с нелегальной вырубкой леса была раскрыта на Дальнем Востоке России. Издание Earthsight провело расследование, из которого всплыло – 100 тысяч тонн древесины уже было продано в Европу.

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Обвинения в коррупции

Гигант этой индустрии BM Group вырубала ценный лес, дом для бурых медведей, волков и лисиц. Теперь ее руководителю, олигарху Александру Пудовкину, предъявлены обвинения во взятках и коррупции для продвижения своего бизнеса.

Прокуроры говорят, что его нелегальная и теперь уже остановленная ​​лесопилка распилила 600 тысяч кубических метров дерева. Этого достаточно, чтобы заполнить семь раз лондонский королевский Альберт-Холл. Конечный продукт имел "уличную цену" в 1 млрд долларов США. Покупатели находились и среди лидирующих сетей.

Импорт в Европу – во Францию, Германию и Бельгию – продолжался даже после начала скандала, благодаря плохому исполнению законов ЕС и провальной работе Программы одобрения лесной сертификации (PEFC).

Интересно, что когда его задержали, на Дальнем Востоке стояла прекрасная теплая погода, непривычная для региона. Как правило, если леса еще покрыты арктическим снегом, величественная река Амур – остановлена ​​подо льдом. Но 18 марта 2019 года все было иначе, термометр показывал 12 градусов тепла. Александр Пудовкин приехал на работу вовсе не в костюме, не выглядя на директора лесного концерна и прошел в свой офис.

Впрочем, все молчали, когда Заслуженный деятель лесной индустрии начинал рабочий день. Этот титул он получил от Владимира Путина. Его империя на максимуме контролировала территорию размером с Бельгию и срубала до 1000 деревьев в сутки, чтобы и дальше кормить "Короля тайги", как называли Пудовкина. С 2015 по 2020 год он продал 1,4 млн тонн бревен и пиломатериалов. Это в полтора раза тяжелее моста "Золотые ворота" в Сан-Франциско.

Это все превращалось в бревна, доски и топливные гранулы в таком масштабе, с которым мало кто мог сравниться. И продолжалось десятки лет, что дало Пудовкину роскошь, влияние и мощных друзей в Москве и в Китае. КНР была его крупнейшим торговым партнером. Его династия укреплялась через взятки и теневые сделки.

Но времена изменились и вырубкой леса и "гнилой основой" BM Group заинтересовался местный отдел ФСБ и его шпионы. И 18 марта силовики пришли за ним уже утром. Забрали документы, серверы и жесткие диски. Вынесли даже сейф. Далее были суды и признание вины. Под солнцем империя растаяла как зимний снег.

Тайга: что происходит в регионе

На Дальнем Востоке России, в Хабаровском крае, деньги растут на деревьях. Поезда с деревом курсируют через весь регион от границы с Якутией и Арктикой на севере до Тихого океана и границы с Китаем на юге. Это то, что ученые называют тайгой или бореальным лесом.

Тайга Это дом для сибирских тигров, медведей, волков, северных оленей. Она охватывает не только Россию, но и Скандинавию, Канаду и Аляску, формируя наибольший биом на планете. Из-за глубоких залежей торфа и замерзшей поверхности, северные леса удерживают в себе вдвое больше углерода на гектар чем их тропические кузены. Исследователи говорят, что они очень важны для предотвращения глобального потепления.

И когда тропические леса собирают заголовки и становятся героями документальных фильмов, тайга тоже под риском. Климатические зоны внутри них идут на север гораздо быстрее, чем это делают деревья. Условия становятся суше и теплее, что вызывает таяние вечной мерзлоты и более мощные лесные пожары.

Именно огонь в четырех регионах Сибири заставил РФ объявлять там чрезвычайное положение в 2019 году. Впрочем, 2020 год был еще хуже – сгорела территория, больше Греции. Лесозаготовительные работы также подпитывают пожары. Большинство начинается у искусственных дорог и спровоцированы активностью человека.

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Исследователи выводят простую тенденцию: больше вырубки – более возгораний. Также они становятся сильнее из-за высушенных отходов после вырубки, которые являются естественным топливом, оставленным на земле. Богатые ресурсы тайги стоят миллиарды и делают ее первой целью. Лиственница – более жесткая чем другие хвойные и водостойкая. А потому – популярная для яхт и внутренних панелей.

Россия экспортировала древесины на более чем 12 млрд долларов США. Как минимум половина экспорта с Дальнего Востока – нелегальная. Равнозначно распространенная коррупция способствовала этому. Хабаровский край – один из главных отраслевых экспортеров. Он граничит с Китаем – одним из главных импортеров. Стволы Поднебесной нужны постоянно.

Правда, местные видят мало профита из этого шума. Села живут все еще бедно, экономика растет медленно, а Москва – в семи часовых зонах к западу, поэтому имеет довольно мало авторитета и "зубов". Минимум контроля позволяет лесорубам рубить где они хотят и что они хотят – за цену, конечно же.



Сибирская тайга / Фото Caspian News

Борьбу с этим усложняет сложный доступ в районы только с базовой инфраструктурой. Планы и ресурсы устаревшие, информация часто неактуальна, надзора недостаточно. И так – по всей России, говорят в Департаменте агрокультуры США. Мало кто настолько влиятельный, как BM Group Александра Пудовкина. BM значит "бизнес-маркетинг" (ООО "Бизнес-маркетинг" – управляющая компания для всей группы).

Король тайги

Пудовкину 59 и его корни в Хабаровске уже глубокие. Он сумел превратить несколько компаний в одного из крупнейших в России производителей деревянных изделий. Инспекционные отчеты для глобального органа сертификации поставщиков древесины говорят, что "Пудовкин принимает решения единолично по всем вопросам".

А вопросы включают в себя заготовку, переработку, логистику, продажу товара в Азию. Перспективные проекты включают в себя комплексное лесопроизводство в Азии и острове Сахалин. Расчетный объем – более 1,6 млн кубических метров в год. Комментируя публикации, BM Group заявила, что состоит из "независимых юридических субъектов, технически связанных между собой". Правда, сайт говорит о "вертикально интегрированной компании".

Она росла быстро из-за лазейки в российских законах, регулирующих передачу прав на вырубку древесины. Ища большей прибыли, страна в 2007 году повысила экспортные тарифы на необработанные бревна. Компании, что обещали построить большие лесопилки могли рубить большие части леса дешево. Обычно, права на это выставляют на аукцион.

Также они получали большие государственные субсидии и платили лишь 50% ренты, пока не выплачивали займы назад. Схема требовала принятия решений в основном от местных властей в отдаленных лесных районах. Маленькое влияние могло уйти далеко и в 2011 году бизнесмен получил, что хотел вместе с почетным званием.

BM Group Пудовкина максимально использовала такие условия, построив как минимум 5 обрабатывающих предприятий между 2008 и 2017 годами. И получила объединенные права на более чем 2 млн деревьев ежегодно (платила государству лишь 41 цент за поваленное дерево). Это подняло бизнес до крупнейших мировых лидеров в отрасли. Впрочем, уже через два года все развалилось, а для Пудовкина последствия стали суровыми.



Скандальный олигарх Александр Пудовкин / Фото Earthsight

Впрочем, в 2013 году все еще выглядело ярко. Бизнес Пудовкина имел около 700 работников, которые высушивали, рубили, сортировали и складывали древесину на комплексе "Азия Лес" размером с 38 футбольных полей. Готовый завод должен был превратить заболоченный участок с бревнами на машину с их поедания. 200 кубических метров сухого пиломатериала и 100 тысяч специальных досок ежегодно.

Этого должно было хватить, чтобы заполнить до 12 контейнеров для переправки морем каждый день. И еще 84 тысяч тонн топливных гранул. По железной дороге все это доставлялось в порт и далее – по всему миру. Это был смелый шаг, учитывая что два других проекта – "Дальевролес" и "Амурлес" были в долгах и задержках.

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В результате, "Дальевролес", "Амурлес", "BM Sakhalin" были или внесены в "черный список" местными властями или ликвидированы из-за долгов и судов.

Из всех попыток удачной оказалась лишь "Азия Лес", которая стала приоритетным проектом и получила деньги, прикрытие политиков и самое главное – леса. Но в 2016 году строительство на месте лесопилки на самом деле едва началось, хотя грузовые поезда курсировали туда и обратно. Общая стоимость – 7 млрд рублей, главный инвестор "Внешэкономбанк" (85%).

Предприятие Пудовкина сверху / Фото Earthsight

BM Group обещала достроить ее аж до 2020 года. По закону, даже года задержки было достаточно, чтобы лишить компанию приоритетного статуса, но все продолжалось по-прежнему. Даже без согласованного дополнительного времени, счета пополнялись государственными деньгами. Железная дорога расширялась, был возведен даже мост через реку Амгунь.

Маленькое поселение Владимировка быстро воспользовалось ситуацией. Это неофициальный центр коренного народа негидальцев (тунгусо-маньчжурская народность под угрозой вымирания с численностью около 600 человек – 24). Зависящие от таяния льда, чтобы передвигаться на лодках, местные рады 246-метровому мосту и лесной дороге – теперь есть связь с внешним миром.

Также на предприятии был первый в РФ рентген для выявления внутренних дефектов в древесине. Он стоял в сортировочном цехе. Топ-чиновники радовались за создание 500 новых рабочих мест (на самом деле были созданы только 171 рабочее место).

Пудовкин получил между 2014 и 2018 годами 18,2 млн долларов государственных субсидий, несмотря на выше описанную остановку строительства. Активной была только вырубка. Российские министерства индустрии и торговли не посещали эту локацию и полагались на предоставленные им документы (там описывался прогресс, которого в действительности не было и освоенные средства).

Китайские друзья короля

Наиболее амбициозным проектом Пудовкина стал "Азия Лес". Магнат руководил им в качестве директора специально созданной компании с его именем. Она обещала построить невероятный деревообрабатывающий комплекс в Солнечном районе Хабаровского края.

Местные власти надеялись на внимание и деньги от Европы, Китая (приобрели 60% изделий) и Японии (покупали 21% продукции) и их рынков. Продавали даже на Маршалловы острова! Европа купила древесины на сумму 35 млн долларов США.

Предприятие почти полностью было во владении китайской торговой компании "Суйфень Суньлин" только с миноритарными долями со стороны BM Group. Как опытный бизнесмен, Пудовкин имел хорошие отношения с соседней сверхдержавой и ее крупными игроками. В свою очередь "Суйфень" контролировалась международным бизнесом "Хэйлунцзян Сунлин Групп" – крупным импортером древесины из России.

Владелец Яо Сунлин был депутатом парламента северного региона Хэйлунцзян. Большая часть его границы совместная с РФ и большинство бревен идет через нее. Пользуясь "стратегическим союзом" с бизнесом Пудовкина, КНР покупает 700 тысяч кубических метров леса ежегодно.



Хэйлунцзян – ближайший к Хабаровску регион Китая / Фото Britannica

В Хабаровск в 2017 году приезжал и партийный лидер Компартии в Хэйлунцзяне Чжан Цзинвэй. На встрече с тогдашним губернатором края Вячеславом Шпортом было подписано соглашение на 26,3 млн долларов США между китайской фирмой и "Азия Лес" (а по факту – внутри одного конгломерата – 24) на поставку пиломатериалов и древесины хвойных пород.

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Уровень чиновников рос и 19 декабря 2017 года представители Поднебесной уже обедали с заместителем председателя правительства РФ Юрием Трутневым – представителем президента в Дальневосточном федеральном округе. Собственно так и родилась идея построить что-то в Солнечном районе. Жизнь была хорошей на горе, но царю горы недолго оставалось на ней быть.

Падение BM Group

Ближе к концу 2017 года, ФСБ заинтересовалась компаниями глубоко на Востоке РФ. Центральный офис в Москве дал команду местному – следить за проектом. С июня по ноябрь 2018 года, аудиторы совмещают цифры и чеки. Их завершенный доклад в 2018 году показала огромные злоупотребления.

Как было на самом деле "Азия Лес" вывозила тысячи тонн товаров из России, в основном в Китай в виде сырой древесины. Хотя компания должна была производить паллеты и доски. Это было нарушение соглашения.

Для этого не требовалось новых дорогих сооружений. Конечно, никакой лесопилки не было. "Азия Лес" выдавала доски из других мест за свои собственные на взятом в аренду оборудовании. Это была не более чем площадка для загрузки и разгрузки. Гранулы действительно производились на месте, но в объемах, далеких от заказа.

По факту, это была безнаказанными (в то время) афера. Компания требовала 9,2 млн долларов США за перевозку грузов. Это не имело ничего общего с экспортом. Расходы частично и противоправно были возмещены Министерством промышленности и торговли. Оно же, по мнению аудита, осуществляло "недостаточный мониторинг".



Арест Сергея Фургала / Фото ABC News

"Азии Лес" приказали начать полноценную работу 10 апреля 2019 года, Пудовкин спокойно ушел с должности ее директора. Компания была лишена всех преференций новым губернатором Сергеем Фургалом (которого самого вскоре задержат и арестуют – 24). Он заставил вернуть 907 тысяч долларов США в госбюджет. И даже друзья-китайцы подали в суд, доказывая неплатежеспособность "Азия Лес".

Но аресты и обыски в регионе уже начались и скоро ФСБ пришло и к BM Group, взяв Пудовкина под стражу. Другого лесного магната после задержания отправили под домашний арест. Пудовкин согласился сотрудничать со следствием в обмен на снятие некоторых уголовных обвинений (как мошенничество).

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Но его бизнес продолжал бороться: отказался возвращать леса, хотя договор аренды уже был расторгнут. Власти подали ходатайство о запрете вырубки на время производства. Однако, суд отказал, поэтому рубка продолжилась еще на 150 квадратных километров девственных лесов. В целом, BM Group "деградировала территорию лесов размером с Лондон" за 20 лет. Деньги налогоплательщиков сделали это возможным. Цена готовых изделий – более 1 млрд долларов США.

К октябрю 2019 года, большинство работников оставили "Азия Лес"; они рассказали об изъятии оборудования. А 5 декабря 2019 года суд Хабаровска признал лесопилку банкротом. Поселение коренного народа начало переживать, что новый мост к ним также снесут. Губернатор имел успокаивать – мост и дорога останутся.

Судебные дела и Москва

На скамье подсудимых первым оказался бывший глава лесничества и экс-заместитель губернатора Сергей Шихалев. Он очень тесно работал с Пудовкиным, незаконно сдав "Азия Лес" леса в аренду без тендера. Когда проект начал отставать более чем на год, приказал чиновникам не принимать меры, скрывал доказательства нарушения правил и помог оставить его в списке приоритетных.

В цифрах это выглядело так: 13,3 млн долларов США незаконных государственных субсидий, незаконная вырубка на сумму почти 121 млн долларов США. Общие убытки государства – 142,2 млн долларов.

Он согласился вернуть чуть более 1 млн – точно сколько стоила россиянам аренда земли. Разница между лесорубами и представителями лесхозов по крайней мере в Хабаровском крае размыты до неузнаваемости. А пути ведут в Москву.

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Собственно, этот миллион долларов был передан другому покровителю Пудовкина – Владимиру Потапкину, руководителю департамента по Минпромторгу. В результате, пилорама получила несколько миллионов долларов займов. А бизнесмен исправно платил откаты с 2016 по 2019 годы через адвоката Антона Толмачева, который бежал из страны. Пудовкин признался в организации взятки.

Слабые европейские регуляции

Дело "Азия Леса" продолжают сестринские компании "Logistics Les" и "SDS Logistics". Пока никто не может объяснить внезапную замену поставщика. Даже если древесина действительно из другого источника, она "загрязненная" плохим шлейфом BM Group. В 2013 году ЕС запретил импорт древесины, полученной незаконным путем.

Якобы строгие правила Включая такую, что "продается, перерабатывается и заготавливается" в результате подкупа, мошенничества и коррупции. В ЕС закон известен как EUTR и обязывает тщательно все проверять, чтобы уменьшить риск торговли нелегальными товарами.

Тогда в ЕС из России попадало столько же древесины, сколько из всех тропических стран вместе. Блок призвал уделять больше внимания также поставке из Беларуси и Украины. Российский товар "остается рискованным из-за коррупции в стране". 4/5 вырубки на Дальнем Востоке РФ является незаконным, считают в Евросоюзе.

Нелегальная вырубка леса и его продажу продолжался и позже / Фото MedForest

Ожидалось, что экспорт лесоматериалов упадет после введения в действие EUTR. Но случилось наоборот – он вырос на 50% и стал еще дороже. BM Group активно торговала подозрительной лиственницей. 20 европейских компаний покупали дерево у филиалов бизнеса Пудовкина за 5,5 лет. Многие продолжали размещать заказы и после начала скандала. Некоторые торговал и после рейдов ФСБ в 2019 году.

Фирмы из 11 стран-членов ЕС приобрели у BM Group 100 тысяч тонн древесины и 78 100 тонн досок. Две трети европейского спроса – Германия, значительные объемы были у Эстонии. Девять компаний из ЕС потратили более 1 млн долларов за пять лет, это 92% всех продаж в Европу. И только две из них прекратили это делать.

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Персонально, производитель бумаги из Гамбурга Яков Юргенсен обслуживает клиентов на пяти континентах. Поставки продолжались даже до апреля 2020 года. Он – крупнейший импортер лиственницы в Европе. Суда с 20 тысячами тонн лиственницы до сих пор плавают между Санкт-Петербургом и городом Киль каждые две недели. В 2018 году он был вынужден арендовать большой склад. После рейдов ФСБ он стал покупать даже больше – с 500 до 900 тонн.

Эта сага о лесопилке показывает, что Европе нужно "перестать размахивать подозрительными сертификатами и официальными бумагами из коррумпированных стран", пишет Earthsight. И искать древесину в других местах. Но проблема идет глубже чем заставить компании соблюдать закон. Многие органы власти в государствах-членах недофинансированы и неукомплектованы.

Власти Франции, Бельгии и Германии не выполняет своих обязанностей. Пока это не изменится, бензопилы продолжат обеспечивать бессознательную Европу и мошенников. ЕС проголосовал за распространение проверок на сопутствующие товары – пальмовое масло, говядину и сою (они приводят к потере леса). Но если новые законы не будут работать так же как EUTR, тоже ничего не изменится.