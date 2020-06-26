В Российскую Федерацию снова вывозят опасное ядерное топливо. А также там происходят аварии, которые предпочитают умалчивать. Какова ситуация на самом деле, разбирался 24 канал.

Вывоз отходов в Россию: что это значит и почему опасно?



Хранение "урановых хвостов" на свежем воздухе / Фото Science Photo Library

Эта история началась в 2019 году, когда из немецкого завода британской компании "Уренко" впервые за 10 лет перевезли отработанный уран в виде ОГФУ (обедненный гекстафторид урана – 24), то есть порошка. Сотрудничество было остановлено под давлением экологов в 2009 году, но восстановлено. И вот 22 июня из Германии в РФ отправился новый поезд в РФ с 600 тоннами сырья.

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Обедненный уран-порошок имеет меньшую долю изотопа урана-235, который является ядерным топливом и способен к цепной ядерной реакции. Его можно утилизировать как "радиоактивные отходы низкого уровня", согласно правилам Комиссии ядерного регулирования США.

Большая часть груза будет перевезена на электрохимический комбинат в Красноярском крае, где есть оборудование для переработки и дальнейшего обогащения урана. После этого продукт продают на экспорт. Из того обедневшего, что осталось, делают топливо для реакторов. По крайней мере, это официальная русская версия в которой есть смысл сомневаться.

Как на самом деле

От 90 до 98% обедневшего элемента остается в России в нарушение контракта, в Германию вернется малая обогащенная часть. Об этом От 90 до 98% обедневшего элемента остается в России в нарушение контракта, в Германию вернется малая обогащенная часть. Об этом пишет организация "Экозащита". Россия уже хранит более 1 миллиона тонн ОГФУ, происхождение которых неизвестно.

Правда, "Росатом" и МАГАТЭ считают этот вид ископаемых именно "радиоактивными отходами", так как ОГФУ еще можно использовать. И здесь немецкие законы конфликтуют с российскими, потому что все же считают ОГФУ опасными отходами. Их нельзя вывозить! "Уренко" и вышла на РФ, чтобы не хранить на немецкой земле и не находить, как утилизировать.

Да, этот уран не столь "фонит" радиацией, как обычная урановая руда (но вагон с этим сырьем превышает норму радиации в 6 раз, по данным "Гринпис" – 24). По законам России (Федеральный Закон 89 – 24), только материалы, которые нельзя как-то переделать, надо захоранивать на специальных свалках. Сотрудничество между заводами успешно, о чем свидетельствует желание комбината запустить вторую установку в 2023 году.

Поэтому что именно перевозили в Россию? Материал имеет неформальное название "хвосты обогащения". Фактически, это – неспособный к ядерным реакциям уран-238, в большей степени. При обогащении природного урана, 238-е изотопы "отсеиваются", так возникают "хвосты".

По словам экологов, они очень токсичны и опасны, особенно при разгерметизации контейнера. Если такое произойдет, то зона летального заражения может быть на несколько километров.

Причина вывоза в РФ

Необходимость вывоза объясняется так: в Европе хранить уран и побочные к нему материалы очень дорого и спрос на атомную энергетику падает под натиском возобновляемой и после аварии на Фукусиме. Германия планирует остановить последнюю АЭС уже в 2022 году, поэтому необходимо избавиться от всех побочных токсичных продуктов.

Гораздо дешевле договориться с русскими, хотя РФ запрещено ввозить токсичные материалы. Но у нее есть проблемы с хранением "хвостов", потому что их держат на асфальте в контейнерах, которые могут подвергаться коррозии. "Минатом" еще в начале ХХ века сообщал о сотнях случаев разгерметизации. Это происходит потому что пока нет технологий, которые бы полностью уничтожали эти материалы, их можно разве перевести в менее агрессивное химическое состояние.

"Росатом" планирует избавиться от всех запасов ОГФУ до 2080 года из-за строительства кучи новых реакторов. Но экологи и физики сомневаются, что это реальная цель. В корпорации сырье называют "топливом будущего", с него планируют добывать фтор. Но есть и темная сторона: с любого урана на сверхбыстрых реакторах можно искусственно добыть плутоний, который используют в атомных бомбах.

И не только Германия, но и Россия имеет подобные соглашения о "репатриации" отходов с Беларусью, Египтом, Турцией, Венгрией и Финляндией.

Арктическая проблема: ядерное топливо на Севере России

Север России является радиационно опасной зоной / Фото Barentsobserver

Но угрозу токсичные отходы создают не только в Сибири и на Урале. На Севере РФ хранятся тысячи тонн ядерного топлива, выведены из состава флота атомные подводные лодки, в том числе затопленные. Многие северные хранилища используются сверх установленного срока эксплуатации.

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Места затопления подводных лодок и ядерных реакторов / Карта Business Insider

Основные угрозы – это три подводных лодки, К-27, К-278 "Комсомолец" К-159, которые лежат в арктических водах. Там 900 кг высокообогащенного уранового топлива, а в 2019 году норвежцы зафиксировали возле К-278 превышение норм радиации в 1 млн раз! Другое место – затопленные отходы атомного ледокола "Ленин". Эксперты подсчитали, что общая стоимость поднятия всех затопленных объектов – 305 млн долларов.

Опаснее всего поднимать предметы, содержащие ядерное топливо и радиацию, на поверхность. Но и держать их на дне тоже нельзя, потому хорошего решения пока нет,

– рассказал "Радио Свобода" Рашид Алимов, директор энергетической программы в "Гринпис Россия".

К-159 затонула, когда ее ударил летний ураган. Она стояла на верфи в Мурманске, ожидая своей судьбы – ее должны были разобрать и порезать. Погибло 9 моряков, но главное – сотни килограммов урана пошли на дно. И К-159 такая не одна – 17 тысяч объектов разбросаны по всей полярной территории, включая 18 ядерных реакторов. И хотя заражение от этой лодки почти нет, его дальнейший распад уже угроза, особенно это касается реактора. Тогда радиация может попасть в Кольскую бухту и в Мурманск.



Корпус К-159 / Фото polarjournal

В 1993 году специальная комиссия, созданная еще Борисом Ельциным, зафиксировала сброс токсичных отходов в воды возле острова Новая Земля (впоследствии – одного из главных ядерных полигонов РФ – 24). Также загрязнены были Карское и Баренцево моря. Хотя это было запрещено Лондонской конвенции с 1983 года, которую подписали США, РФ и другие страны.

До 2029 года "Росатом" должен очистить воду от опасных объектов, согласно указу президента Владимира Путина. Независимые российские и скандинавские эксперты считают это "шагом вперед", но не очень понятно, какой будет реализация указа.

Скрытые катастрофы и радиоактивный след



Объект "Маяк" – вероятное место двух ядерных катастроф на территории России / Фото Live Science

Россия имеет историю сокрытия ядерных аварий и катастроф, пишет издание Bloomberg. Все началось с рождения российской (тогда еще советской – 24) ядерной программы в 1943 году. Но как и СССР, РФ предпочитает забыть о нескольких мощных авариях. О Чернобыле уже известно много, поэтому эту катастрофу мирового масштаба мы пропустим. Далее идут гораздо менее известные события.

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В 1957 году на заводе по разделению плутония (ядерный объект "Маяк") взорвался бак, в котором были радиоактивные отходы. Взрыв вызвал радиацию над 22 селами. Но о нем стало известно только в 1992 году, уже после падения Советского Союза.

Причиной назвали сбой в системе охлаждения, из-за чего началось самонагревание. Основными изотопами были церий-144 (время полураспада составляет 284 суток) и цирконий-95 (64 суток). Стронция-90 (полураспад за 28 лет) было мало, но именно он вызвал самое большое радиоактивное заражение.

На территории проживало 270 тысяч человек, но были эвакуированы только 11 тысяч. Переселение окончательно закончилось в 2009 году.

За три года до того, советские войска устроили тест своей первой атомной бомбы в Семипалатинске. Цель была увидеть, как армия будет воевать сразу после атомного взрыва. Точное количество погибших, раненых и подверженных воздействию радиации неизвестно до сих пор, хотявозле места взрыва жил 1 млн человек. Некоторые наблюдали за испытанием с крыш и стали слепыми, у многих развился рак.

Карта распространения рутения-106 в 2017 году из РФ в Европу / КартаLaw-in-Action

"Маяк" стал местом еще одной аварии 26-го сентября 2017 года, когда из-за взрыва при переработке ядерных отходов в воздух попал радиоактивный изотоп рутений-106. Облако распространилась с Южного Урала в Скандинавию и Италию.

Ученые настаивают: только переработка могла освободить хлорид и оксид этого элемента. Они имеют объяснение: топливо переделывали слишком рано, может через два года после использования, хотя нужно через три. Выделение тепла в процессе привело к взрыву (как и в случае 1957 года – 24).

Россия официально не признавала ситуацию, но о ней сообщили исследователи атмосферы с "Кольца пяти". Первыми тревогу забили итальянцы, заметив превышение уровня рутения в Милане, впервые после Чернобыля его обнаружили в воздухе. Непосредственной угрозы жизни людей нет, но долгосрочные последствия неизвестны. По сравнению с ЧАЭС выделение было маленьким.



Взрыв "супер-ракеты" Путина, северная Россия / Фото Business Insider

Ну и последняя катастрофа произошла в прошлом году: в 2019 году возле города Северодвинск взорвалась гиперзвуковая ракета с, предварительно, ядерной боеголовкой. Погибли семь ученых, состоялся короткий скачок радиации.

Ракета имела на западе название Skyfall и является одним из новых видов вооружения, которые планирует разработать Владимир Путин.

Позже Россия назвала четыре изотопа, которые были выделены при взрыве: стронций-91, два вида бария (139 и 140) и лантан-140. Все они рождаются в радиоактивных газах. РФ вводила в заблуждение свой народ и весь мир, придумывая все новую и новую дезинформацию. Цезий-137, по мнению Гринписа, тоже был освобожден, но попал в море.

Поэтому мы видим, что в России есть проблемы с ядерной безопасностью, но туда продолжают свозить отработанное топливо и отходы, потенциально ухудшая ситуацию, а стратегии ее улучшения пока нет.