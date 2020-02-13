НАТО и российские ракеты: какой будет реакция Альянса на новое обострение

После краха договора о ракетах малой и средней дальности США и Россия все больше разворачивают обратно свою ядерную мощь. При этом НАТО пытается найти ответ на российские действия и защитить страны Альянса. Как это происходит и чего можно ожидать в дальнейшем – в материале 24 канала.

Ядерное развертывание: Россия против США



Российские системы С-400 на параде во Владивостоке/ photo: Getty Images

США и Российская Федерация – ключевые ядерные страны мира, на двоих имея почти 30 тысяч боеголовок. Их сдерживает только одна договоренность – СНВ-3, но и она истекает через год. Что будет дальше – мало кто может точно сказать. Сейчас почти одинаковое количество зарядов – так называемый "ядерный паритет" – позволяет достичь эффекта сдерживания.

Ведь обе армии понимают – при ядерной атаке другая сторона оставляет за собой право второго удара, что запускает спираль эскалации. В рамках такого "паритета", ядерные силы продолжают совершенствоваться. Прежде всего это касается средств доставки – межконтинентальных баллистических ракет, самолетов и подводных лодок. Если искать стратегические преимущества у кого-то, то именно здесь.

Почему не стоит ожидать нового ракетного договора

Континентальная Европа хочет новый договор, отмечает в комментарии 24 канала Николай Белесков главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований. Но он совершенно невозможен: американцы хотели, чтобы в таком соглашении обязательно были КНР (Китай владеет крупнейшим арсеналом ракет которые подпадали под РСМД). Пекин на это не готов. А исключительно на двостронний основе соглашение США не интересно. С точки зрения РФ пойти на новое соглашение означало бы косвенно признать, что они нарушили предыдущее.

Сейчас не особо считаясь с мнением НАТО, два государства пытаются доказать друг другу, что именно у них новые ракетные системы "круче", опаснее, точнее и вообще – противнику лучше быстрее что-то придумать. РФ активно производит такое оружие как С-400 и продает ее всем желающим: от Турции до Индии. Другой пример развернутого вооружения: крылатая ракета среднего радиуса действия 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО). Она может угрожать всему европейскому континенту.

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Параллельно разрабатываются новые, экзотические виды вооружения: например, гиперзвуковые ракеты или с ядерным реактором. Не всегда, но Кремль учится на военных провалах, улучшая каждую новую модель. Даже если они никогда не будут поставлены на боевое дежурство, режим Путина использует их для пропаганды.



Авиация России в Арктике / photo Getty Images

Кроме собственно оружия, РФ регулярно провоцирует: проводит учения у берегов Норвегии, регулярно нарушает воздушное пространство НАТО. Это все делается, чтобы возродить "потерянную" после развала Советского Союза мощь и величие. Сюда же относятся и новые военные проекты в Арктике, где Россия давно обустраивается.

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Глава обороны Норвегии Хокон Бруун-Ханссен так сказал об этом в ежегодной речи: "Во время учений НАТО "Океанский щит" Россия направила большинство судов своего Балтийского флота и Северного флота в Северное и Норвежское моря. Сначала они практиковали закрытие доступа к Балтийскому и Норвежскому морям, затем практиковали оборону бастионов в Норвежском море. Это самые большые и самые масштабные учения, которое мы видели после холодной войны". Он добавил, что эти подводные лодки составляют "прямую и серьезную угрозу" для его страны и ее союзников.

Америка же, со своей стороны, играет с другим огнем: он называется "боеголовки с малым зарядом" или просто "тактическое ядерное оружие". Боеголовка называется W-76-2 и имеет предварительную мощность в 5 килотонн. Это примерно треть от бомбы, которая была сброшена на Хиросиму. Обычно, на подводных лодках стояли боеголовки W-88 с ударной силой 475 килотонн и W-76 в 90 килотонн.

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"Можно понять почему Йенс Столтенберг говорит о новом соглашении, которое бы ограничило гонку вооружений в сфере наземных ракет дальностью 500-5,5 тысяч км", – объясняет Николай Белесков. Часть стран НАТО (континентальная Европа) против развертывания американских ракет у себя и не хотела бы видеть российские ракеты в европейской части РФ.

Но в этом и кроется дьявол: если ударить таким оружием по врагу, у него не будет времени думать, тактическая это боеголовка или нет. Он подумает, что это полноценная ядерная атака и ударит соответственно, полной силой. Не может быть, считают американские эксперты, такого понятия как "ограниченный ядерный конфликт". Любой обмен ядерными ударами втянет обе стороны в ситуацию "используй или теряй".

Взгляд из Брюсселя: что планирует делать НАТО

Выступление Генсека НАТО Йенса Столтенберга / photo: Getty Images

Военные игры между великими державами беспокоят Альянс. На 12-13 февраля созывается совещание министров обороны НАТО, чтобы, по словам Столтенберга, "обсудить новые средства контроля над вооружениями".

Россия, по мнению НАТО, нарушила РСМД. Было отмечено, что хотя НАТО и не собирается размещать ракеты в Европе, но члены Альянса должны обеспечить безопасность в Европе на фоне присутствия российских ракет. Столтенберг отметил, что НАТО "адаптируется к ситуации и реагирует" на провокационные действия России. В основном это касается активности армии РФ у берегов Прибалтики и Скандинавии. Россияне сейчас сконцентрированы на том, чтобы "парализовать гражданские, финансовые, коммуникационные и транспортные сети стран НАТО", – заявил в комментарии иноСМИ Брюс Блэр, один из основателей Global Zero (организация выступает за отказ от ядерного оружия).



Польские военные на украинском полигоне Яворов перед началом учений НАТО Rapid Trident / photo: Getty Images

Одной из ключевых площадок борьбы является Польша. Сейчас считается, что Россия успеет захватить части Эстонии, Литвы и Латвии пока НАТО полностью развернется (это если оно вообще будет разворачиваться, не факт, что Прибалтику вообще будут "спасать"). Основные базы НАТО находятся в Западной Европе и США, тогда как Прибалтика, вообще-то, далеко на севере и имеет уязвимую границу с Россией. Даже силам быстрого развертывания потребуется некоторое время, чтобы добраться в ту часть континента. В это же время, РФ может запускать десятки ракет и создавать морскую блокаду, чтобы остановить продвижение контингента.

"Более дееспособные польские силы в сочетании с сильным присутствием американских сил в Польше могут заверить Варшаву, что она может как сдерживать, так и защищаться от нападения России с меньшим количеством сил, тем самым освобождая подразделения для союзных операций за пределами Польши", – говорится в исследовании Центра стратегических и бюджетных оценок об обороне Восточного фланга НАТО.

Но есть несколько важных "но". Даже небольшая война с Россией в Европе коренным образом изменит геополитическое повестку дня, уверены исследователи. А неудачные действия НАТО могут подкосить доверие к организации в Европе и в США. Америка и так с подозрением относятся к Альянсу и требуют от его членов тратить более 2% бюджета на оборону. Это может привести к снижению обязательств со стороны США по отношению к союзникам в мире. Это уже постепенно происходит при первой каденции Дональда Трампа.

Да и присутствие Соединенных Штатов в Польше пока довольно условно: одна бригада, небольшие силы поддержки на временных базах. Польша хотела бы постоянное базирование (тот самый "Форт Трамп"), но пока это лишь далекие мечты.

Что нужно, чтобы усилить оборону восточного фланга НАТО

Эффективнее всего, пишет Центр, было бы сделать так: перебросить в Польшу дивизию со штабом, две бронированные бригады, батальон стрелковой пехоты, подразделения противовоздушной и контрбатарейной борьбы и бригаду вертолетов. Это не считая инженеров, логистов, специалистов по кибербезопасности и других. Впрочем, это тоже выглядит слишком массивно, чтобы быть правдой. К тому же, это потребует значительных усилий и вложений в средства разведки, наблюдения, электронной борьбы. Учитываем, что большинство оборудования в Польше еще поздней советской эпохи и срочно нуждается в обновлении и дальнейшей интеграции с НАТО.

Но потенциально, такие силы быстро бы нейтрализовали российский анклав Калининград, который является постоянной угрозой, несмотря на базирование там комплексов "Искандер". Параллельно, поляки бы восстанавливали линии связи, помогая продвижению основных сил НАТО и в ущерб войскам России в Беларуси. Вопрос в том, смогут ли польские силы, даже усиленные НАТО, сдержать Россию настолько, чтобы отбить первые волны с максимальными потерями для врага? Этот вопрос остается открытым (Спойлер: скорее всего – нет).

Сейчас РФ предлагает НАТО взаимные ограничения на развертывание ракеты РСМД в Европе. И будет опираться на эту позицию чтобы играть на настроениях Европы и гарантировать неявку американских ракет на континенте, отмечает Белесков.

Альянс не принял такое предложение РФ о взаимном ограничении на развертывание ракет в рамках РСМД, потому что сегодня ракеты могут быть за Уралом а завтра в Европе,

– сказал Белесков.

Но при этом Европа не хочет и американских ракет – как минимум пока не почувствует реальную российскую ракетную угрозу, которая на данный момент несущественна. Американцев же сдерживает то, что Конгресс в бюджете 2020 ограничил финансирование на разработку и развертывание новых систем подпадающих под договор о ракетах средней и малой дальности.

Несмотря на то, что нового соглашения в ближайшее время не будет, есть ряд факторов, которые будут сдерживать появление новых ракет в Европе, добавил в заключение Николай Белесков.