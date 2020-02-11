Столтенберг назвал условия приближения Украины к членству в НАТО

Украина стремится стать членом НАТО. Лучшим шагом в приближении нашей страны к вступлению в Альянс является продолжение реформ в секторе безопасности и обороны и укрепление институтов безопасности.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, передает "Укринформ". Он отметил, что Альянс уже предоставляет Украине политическую и практическую поддержку – помогает повысить обороноспособность.

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Усилия в Украине должны быть сосредоточены вокруг того, о чем Украина заявила сама: проведение реформ, модернизация, стремление достичь стандартов НАТО. Это хорошо для Украины, ведь укрепит ваши оборонные способности и институты. А это является лучшим путем, чтобы продвигаться к членству в НАТО,

– отметил Столтенберг.

Генсек добавил, что 12-13 февраля в Брюсселе состоится встреча министров обороны НАТО. На ней союзники Альянса смогут пообщаться и с главой Минобороны Украины Андреем Загороднюком. Основной темой их разговора будет вопрос мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Также он вспомнил встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась 31 октября 2019 года.

"Это была очень хорошая встреча, у нас был хороший диалог вокруг важности реформ и того, чтобы союзники по НАТО продолжали оказывать поддержку Украине", – подытожил Столтенберг.

Сколько украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО? По состоянию на январь 2020 года более 50% опрошенных украинцев поддерживают вступление в НАТО как лучший вариант обеспечения безопасности для страны. Такой показатель является самым высоким за все время проведения опросов среди людей. Больше всего сторонников Альянса в западных областях – 80%, а меньше всего в восточных и южных – 42 – 43%.