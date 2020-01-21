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      Сколько украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО: опрос

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      Украинские граждане предпочитают вступление в ЕС и НАТО / pixabay

      Более 60% опрошенных украинцев считают вступление в Европейский Союз главным интеграционным направлением Украины. Кроме этого, более 50% поддерживают вступление в НАТО как лучший вариант гарантирования безопасности государства.

      Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

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      Поддерживают ли украинцы вступление в НАТО

      Специалисты отметили, что сегодняшняя поддержка украинцами вступления в НАТО является самой высокой за все время проведения опросов. В то же время по этому вопросу существуют региональные различия.

      • Внеблоковый статус Украины поддерживают 26%, а 6% считают, что нужен военный союз с Россией и странами СНГ". 17% опрошенных – не определились.
      • Вступление в НАТО почти единодушно (80%) поддерживают на Западе и более половины – 54% в Центральном регионе. Зато на Юге отдают предпочтение нейтральному статусу (42%), так и на Востоке (43%).
      • На Востоке 13% жителей видят гарантию безопасности в военном союзе с Россией и странами СНГ. Тогда как и на Юге, и на Востоке примерно треть населения – 34% и 29% соответственно отдает предпочтение членству Украины в НАТО.

      Поддержка вступления в Евросоюз

      • Больше всего вступление Украины в ЕС поддерживают в западных (90%) и центральных (79%) областях Украины. В южных и восточных регионах эти показатели составляют 44% и 43% соответственно.
      • Эксперты отмечают, что после 2013 года возросло количество граждан, предпочитающих членство в ЕС-с 46% в декабре 2013 - го до 57% в декабре 2014-го, постепенно возрастая до 64% в декабре 2019 года. Вместе с тем, резко уменьшилось количество сторонников вступления в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана – с 36% до 13%.
      • В то же время, определенная часть населения (13%) поддерживает вступление в пророссийский Евразийский экономический союз. При этом, 23% опрошенных четкого мнения по этому вопросу не имеют.

      Отметим, что Фондом было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18-ти лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

      Что известную о Соглашении об ассоциации Украина-ЕС?
      Вступило в силу в полном объеме 1 сентября 2017 года.

      Неподписание Соглашения об ассоциации в ноябре 2013 года стало поводом начала Евромайдану. В ответ Россия аннексировала Крым и начала войну на Донбассе.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Таможенный Союз ЕврАзЭС Евроинтеграция Евросоюз НАТО
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