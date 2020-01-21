Скільки українців підтримують вступ України до ЄС і НАТО: опитування

Понад 60% опитаних українців вважають вступ до Європейського Союзу головним інтеграційним напрямом України. Окрім цього, понад 50% підтримують вступ до НАТО як найкращий варіант гарантування безпеки для держави.

Про це свідчать дані опитування, яке провів Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

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Чи підтримують українці вступ до НАТО

Фахівці зауважили, що сьогоднішня підтримка українцям вступу до НАТО є найвищою за весь час проведення опитувань. Водночас щодо цього питання існують регіональні відмінності.

Позаблоковий статус України підтримують 26%, а 6% вважають, що потрібен військовий союз із Росією та країнами СНД". 17% опитаних – не визначилися.

Вступ до НАТО майже одностайно (80%) підтримують на Заході і більше половини – 54% у Центральному регіоні. Натомість на Півдні віддають перевагу нейтральному статусу (42%), так само й на Сході (43%).

На Сході 13% жителів вбачають гарантію безпеки у військовому союзі з Росією та країнами СНД. Тоді як і на Півдні, і на Сході приблизно третина населення – 34% і 29% відповідно віддає перевагу членству України в НАТО.

Підтримка вступу до Євросоюзу

Найбільше вступ України до ЄС підтримують у західних (90%) і центральних (79%) областях України. У південних та східних регіонах ці показники становлять 44% і 43% відповідно.

Експерти наголошують, що після 2013 року зросла кількість громадян, які віддають перевагу членству в ЄС – з 46% у грудні 2013-го до 57% у грудні 2014-го, поступово зростаючи до 64% у грудні 2019 року. Водночас, різко зменшилася кількість прихильників вступу до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану – з 36% до 13%.

Водночас, певна частина населення (13%) підтримує вступ до проросійського Євразійського економічного союзу. При цьому, 23% опитаних чіткої думки щодо цього питання не мають.

Відзначимо, що Фондом було опитано 2017 респондентів віком від 18-ти років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Що відому про Угоду про асоціацію Україна-ЄС?Набула чинності у повному обсязі 1 вересня 2017 року.



Непідписання Угоди про асоціацію у листопаді 2013 року стало приводом виходу Євромайдану. У відповідь Росія анексувала Крим та розпочала війну на Донбасі.

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