"Пульс Угоди": українці зможуть слідкувати за прогресом євроінтеграції

Уряд відкрив доступ до "Пульсу Угоди" – онлайн-системи, яка дозволить слідкувати за прогресом України на шляху євроінтеграції. На сайті можна дізнатися, чого Україна досягла у 24 сферах суспільного життя, важливих для угоди.

Про відкриття системи "Пульс Угоди", яка дозволить моніторити виконання Угоди про асоціацію з ЄС, повідомив Урядовий портал.

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Це те, що не могли зробити з 2017 року. Ми прагнемо бути максимально відкритими перед громадянами, бізнесом та іноземними партнерами, тож готові до конструктивної критики, будемо слухати та працювати,

– зазначив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Система показує, що було зроблено впродовж року та загальний прогрес, починаючи з тимчасового застосування окремих положень Угоди у 2014 році та до 2024 року.

В уряді додають, що інструмент не є статичним та буде періодично удосконалюватися.

Що відомо про "Пульс Угоди"

Система була розроблена три роки тому за кошти європейських партнерів.

Дозволяє відстежувати прогрес у виконанні Угоди про асоціацію з ЄС у режимі реального часу.

Показує від кого в конкретний момент залежить виконання кожного завдання.

У ній чітко окреслені конкретні завдання у 24-х сферах суспільного життя.

Повний обсяг завдань – понад 2 тисячі.

Їх реалізовує понад 70 виконавців.

Для цього повинні здійснити 7,5 тис. заходів.

Система групує виконавців за належністю до однієї з трьох гілок: Кабінет Міністрів, Верховна Рада та "Інші".



Прогрес виконання Угоди про асоціацію з ЄС / pulse.eu-ua.org

Для графічної візуалізації використовуються чотири кольори:

зелений означає, що завдання виконане;

жовтий – невиконане (дедлайн наближається);

червоний – невиконане (дедлайн протермінований);

сірий – завдання ще не виконане (дедлайн в далекому майбутньому).

Що відому про Угоду про асоціацію Україна-ЄС? Набула чинності у повному обсязі 1 вересня 2017 року.



Непідписання Угоди про асоціацію у листопаді 2013 року стало приводом виходу Євромайдану. У відповідь Росія анексувала Крим та розпочала війну на Донбасі.