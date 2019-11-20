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      "Пульс Угоди": українці зможуть слідкувати за прогресом євроінтеграції

      99 Читать новость на русском
      / commons.com.ua

      Уряд відкрив доступ до "Пульсу Угоди" – онлайн-системи, яка дозволить слідкувати за прогресом України на шляху євроінтеграції. На сайті можна дізнатися, чого Україна досягла у 24 сферах суспільного життя, важливих для угоди.

      Про відкриття системи "Пульс Угоди", яка дозволить моніторити виконання Угоди про асоціацію з ЄС, повідомив Урядовий портал.

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      Це те, що не могли зробити з 2017 року. Ми прагнемо бути максимально відкритими перед громадянами, бізнесом та іноземними партнерами, тож готові до конструктивної критики, будемо слухати та працювати, 
      – зазначив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

      Система показує, що було зроблено впродовж року та загальний прогрес, починаючи з тимчасового застосування окремих положень Угоди у 2014 році та до 2024 року.

      В уряді додають, що інструмент не є статичним та буде періодично удосконалюватися.

      Що відомо про "Пульс Угоди"

      • Система була розроблена три роки тому за кошти європейських партнерів.
      • Дозволяє відстежувати прогрес у виконанні Угоди про асоціацію з ЄС у режимі реального часу.
      • Показує від кого в конкретний момент залежить виконання кожного завдання.
      • У ній чітко окреслені конкретні завдання у 24-х сферах суспільного життя.
      • Повний обсяг завдань – понад 2 тисячі.
      • Їх реалізовує понад 70 виконавців.
      • Для цього повинні здійснити 7,5 тис. заходів.
      • Система групує виконавців за належністю до однієї з трьох гілок: Кабінет Міністрів, Верховна Рада та "Інші".

      пульс угоди євроінтеграція єс україна гончарук уряд кабмін
       Прогрес виконання Угоди про асоціацію з ЄС / pulse.eu-ua.org

      Для графічної візуалізації використовуються чотири кольори:
      зелений означає, що завдання виконане;
      жовтий – невиконане (дедлайн наближається);
      червоний – невиконане (дедлайн протермінований);
      сірий – завдання ще не виконане (дедлайн в далекому майбутньому).

      Що відому про Угоду про асоціацію Україна-ЄС? Набула чинності у повному обсязі 1 вересня 2017 року. 

      Непідписання Угоди про асоціацію у листопаді 2013 року стало приводом виходу Євромайдану. У відповідь Росія анексувала Крим та розпочала війну на Донбасі.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Євросоюз Євроінтеграція Угода про асоціацію Кабінет Міністрів України
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