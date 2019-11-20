"Пульс Угоди": українці зможуть слідкувати за прогресом євроінтеграції
Уряд відкрив доступ до "Пульсу Угоди" – онлайн-системи, яка дозволить слідкувати за прогресом України на шляху євроінтеграції. На сайті можна дізнатися, чого Україна досягла у 24 сферах суспільного життя, важливих для угоди.
Про відкриття системи "Пульс Угоди", яка дозволить моніторити виконання Угоди про асоціацію з ЄС, повідомив Урядовий портал.
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Це те, що не могли зробити з 2017 року. Ми прагнемо бути максимально відкритими перед громадянами, бізнесом та іноземними партнерами, тож готові до конструктивної критики, будемо слухати та працювати,
– зазначив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
Система показує, що було зроблено впродовж року та загальний прогрес, починаючи з тимчасового застосування окремих положень Угоди у 2014 році та до 2024 року.
В уряді додають, що інструмент не є статичним та буде періодично удосконалюватися.
Що відомо про "Пульс Угоди"
- Система була розроблена три роки тому за кошти європейських партнерів.
- Дозволяє відстежувати прогрес у виконанні Угоди про асоціацію з ЄС у режимі реального часу.
- Показує від кого в конкретний момент залежить виконання кожного завдання.
- У ній чітко окреслені конкретні завдання у 24-х сферах суспільного життя.
- Повний обсяг завдань – понад 2 тисячі.
- Їх реалізовує понад 70 виконавців.
- Для цього повинні здійснити 7,5 тис. заходів.
- Система групує виконавців за належністю до однієї з трьох гілок: Кабінет Міністрів, Верховна Рада та "Інші".
Прогрес виконання Угоди про асоціацію з ЄС / pulse.eu-ua.org
Для графічної візуалізації використовуються чотири кольори:
зелений означає, що завдання виконане;
жовтий – невиконане (дедлайн наближається);
червоний – невиконане (дедлайн протермінований);
сірий – завдання ще не виконане (дедлайн в далекому майбутньому).
Що відому про Угоду про асоціацію Україна-ЄС? Набула чинності у повному обсязі 1 вересня 2017 року.
Непідписання Угоди про асоціацію у листопаді 2013 року стало приводом виходу Євромайдану. У відповідь Росія анексувала Крим та розпочала війну на Донбасі.