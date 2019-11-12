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      Україна стане членом НАТО швидше, ніж членом ЄС, – віцепрем'єр Кулеба

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      Кулеба переконаний, що Україна швидше вступить у НАТО, ніж у ЄС
      Кулеба переконаний, що Україна швидше вступить у НАТО, ніж у ЄС / фото: Кабмін

      Віцепрем'єр-міністр України з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба переконаний, що Україна стане членом НАТО швидше, ніж членом ЄС. При цьому, наголосив він, Кабмін планує у найближчі 5 років отримати від Альянсу рішення про вступ України.

      Новий формат співпраці Україна – НАТО дасть змогу українському уряду визначити сфери, куди варто спрямувати отримувану допомогу, розповів Кулеба в інтерв'ю "РБК-Україна".

      До слова: Україна попросила у НАТО партнерство розширених можливостей: що це означає

      Це новий підхід, який підвищує ефективність надання допомоги і її використання, зокрема, у межах цього механізму нам буде легше визначити пріоритетні сфери, на які ми будемо направляти отриману допомогу. Наприклад, ми хочемо сфокусуватися на Силах спеціальних операцій, військово-морському флоті і логістиці,
      – розповів віцепрем'єр.

      Він також підкреслив, що оптимізувати механізми надання допомоги хоче і Північноатлантичний альянс. Там вже увхалили відповідне рішення та започаткували механізм "Один партнер – одна програма".

      "У НАТО особливо глибокий і масштабний формат відносин з Україною. Наша держава має стати прикладом для інших, а за нашою моделлю вибудовуватимуться відносини з іншими державами", – заявив Дмитро Кулеба.

      У той же час, наголосив він, це жодним чином не змінить суть відносин між НАТО та Україною та подальної інтеграції – мовиться лише про оптимізацію форми надання допомоги.

      "Наступний етап – початок процедури вступу. Ми за п'ять років хочемо виконати наше домашнє завдання спільно з Альянсом. І через п'ять років ми хочемо сісти з ними за стіл і сказати: хлопці, ми готові, тепер ваша черга. Я вважаю, що ми в НАТО вступимо раніше, ніж в ЄС", – резюмував чиновник.

      вступ у НАТО, скільки українців підтримують
      Скільки громадян підтримують вступ України до НАТО / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Євросоюз Дмитро Кулеба НАТО Євроінтеграція Кабінет Міністрів України
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