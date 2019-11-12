Україна стане членом НАТО швидше, ніж членом ЄС, – віцепрем'єр Кулеба

Віцепрем'єр-міністр України з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба переконаний, що Україна стане членом НАТО швидше, ніж членом ЄС. При цьому, наголосив він, Кабмін планує у найближчі 5 років отримати від Альянсу рішення про вступ України.

Новий формат співпраці Україна – НАТО дасть змогу українському уряду визначити сфери, куди варто спрямувати отримувану допомогу, розповів Кулеба в інтерв'ю "РБК-Україна".

До слова: Україна попросила у НАТО партнерство розширених можливостей: що це означає

Це новий підхід, який підвищує ефективність надання допомоги і її використання, зокрема, у межах цього механізму нам буде легше визначити пріоритетні сфери, на які ми будемо направляти отриману допомогу. Наприклад, ми хочемо сфокусуватися на Силах спеціальних операцій, військово-морському флоті і логістиці,

– розповів віцепрем'єр.

Він також підкреслив, що оптимізувати механізми надання допомоги хоче і Північноатлантичний альянс. Там вже увхалили відповідне рішення та започаткували механізм "Один партнер – одна програма".

"У НАТО особливо глибокий і масштабний формат відносин з Україною. Наша держава має стати прикладом для інших, а за нашою моделлю вибудовуватимуться відносини з іншими державами", – заявив Дмитро Кулеба.

У той же час, наголосив він, це жодним чином не змінить суть відносин між НАТО та Україною та подальної інтеграції – мовиться лише про оптимізацію форми надання допомоги.

"Наступний етап – початок процедури вступу. Ми за п'ять років хочемо виконати наше домашнє завдання спільно з Альянсом. І через п'ять років ми хочемо сісти з ними за стіл і сказати: хлопці, ми готові, тепер ваша черга. Я вважаю, що ми в НАТО вступимо раніше, ніж в ЄС", – резюмував чиновник.



Скільки громадян підтримують вступ України до НАТО / інфографіка 24 каналу