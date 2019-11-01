Україна попросила у НАТО партнерство розширених можливостей: що це означає
Україна офіційно звернулася до Північноатлантичного альянсу з проханням приєднатися до партнерства розширених можливостей. Втім ця програма не має на меті замінити план дій щодо членства в НАТО.
Про таку ініціативу України розповів віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба під час свого брифінгу з главами МЗС та Міноборони Вадимом Пристайком і Володимиром Загороднюком.
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Насамперед ця програма передбачає розширення практичної операційної взаємодії між партнерами – Україною та Північноатлантичним альянсом,
– пояснив віцепрем'єр.
Крім того, він розповів, якими можуть бути додаткові бонуси для України у межах цього партнерства:
- пріоритетний допуск до сертифікації заходів, що відбуваються по лінії НАТО в Україні;
- розширений діалог у сфері розвідки;
- можливість представників України обіймати посади у штаб-квартирі чи командній структурі НАТО.
"Одразу скажу, що партнерство розширених можливостей не є заміною плану дій щодо членства в НАТО. Тобто це не потрібно розглядати через таку призму. Ми дуже сподіваємося, що Альянс ухвалить позитивне рішення щодо нашої ініціативи. Таким чином буде зміцнено наше співробітництво та ефективність самого Альянсу", – наголосив Дмитро Кулеба.
Що означає партнерство розширених можливостей
Програма розширеного партнерства об'єднує довкола Північноатлантичного альянсу найближчих його партнерів, які з певних причин не стали його членами. Водночас члени партнерства готові до тісної взаємодії з НАТО у питаннях спільних операцій та навчань.
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Нині до програми розширеного партнерства входять 5 держав:
- Швеція;
- Фінляндії;
- Грузія;
- Австралія;
- Йорданія.
Спільний брифінг Кулеби, Загороднюка і Пристайка: дивіться відео