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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Україна попросила у НАТО партнерство розширених можливостей: що це означає

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      Україна може потрапити до програми партнерства розширених можливостей НАТО
      Україна може потрапити до програми партнерства розширених можливостей НАТО / glavcom.ua

      Україна офіційно звернулася до Північноатлантичного альянсу з проханням приєднатися до партнерства розширених можливостей. Втім ця програма не має на меті замінити план дій щодо членства в НАТО.

      Про таку ініціативу України розповів віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба під час свого брифінгу з главами МЗС та Міноборони Вадимом Пристайком і Володимиром Загороднюком.

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      Насамперед ця програма передбачає розширення практичної операційної взаємодії між партнерами – Україною та Північноатлантичним альянсом,
      – пояснив віцепрем'єр.

      Крім того, він розповів, якими можуть бути додаткові бонуси для України у межах цього партнерства:

      • пріоритетний допуск до сертифікації заходів, що відбуваються по лінії НАТО в Україні;
      • розширений діалог у сфері розвідки;
      • можливість представників України обіймати посади у штаб-квартирі чи командній структурі НАТО.

      "Одразу скажу, що партнерство розширених можливостей не є заміною плану дій щодо членства в НАТО. Тобто це не потрібно розглядати через таку призму. Ми дуже сподіваємося, що Альянс ухвалить позитивне рішення щодо нашої ініціативи. Таким чином буде зміцнено наше співробітництво та ефективність самого Альянсу", – наголосив Дмитро Кулеба.

      Що означає партнерство розширених можливостей

      Програма розширеного партнерства об'єднує довкола Північноатлантичного альянсу найближчих його партнерів, які з певних причин не стали його членами. Водночас члени партнерства готові до тісної взаємодії з НАТО у питаннях спільних операцій та навчань.

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      Нині до програми розширеного партнерства входять 5 держав:

      • Швеція;
      • Фінляндії;
      • Грузія;
      • Австралія;
      • Йорданія.

      Спільний брифінг Кулеби, Загороднюка і Пристайка: дивіться відео

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини України НАТО Вадим Пристайко Андрій Загороднюк Євроінтеграція Дмитро Кулеба
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