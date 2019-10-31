Зустріч Столтенберга і Зеленського: головні тези

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним серкретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Про що говорили політики – читайте у матеріалі 24 каналу.

Спершу у столиці України Єнс Столтенберг разом з Володимиром Зеленський головували на засідання комісії Україна – НАТО, після чого лідери провели спільну пресконференцію та обговорили чимало важливих питань.

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Ми готові прискорити підготовку до членства в НАТО

Під час пресконференції Зеленський заявив, що Київ готовий прискорити підготовку до членства в НАТО й на практиці прагне доводити готовність до отримання Плану дій для членства (ПДЧ) в альянсі.

Ми готові ще ближче співпрацювати з альянсом і прискорити підготовку до членства в НАТО, не знімаючи з порядку денного можливості приєднання України до ПДЧ. Ми готові вже сьогодні практичною роботою доводити, що Україна заслуговує на такий формат відносин з альянсом,

– сказав Зеленський.

Він також повідомив, що під час засідання Комісії Україна – НАТО сторони домовилися про оновлений консолідований пакет проектів.

НАТО ніколи не визнає анексії Криму Росією

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що альянс ніколи не визнає незаконної анексії Криму Росією.

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"НАТО підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, ми ніколи не визнаємо нелегальної анексії Криму зі сторони Росії. Ми засуджуємо агресивні дії Росії у Чорноморському регіоні", – сказав Столтенберг.

"Північний потік-2" посилює Росію і послаблює Європу

Президент України зауважив, що введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" зміцнює Росію та послаблює Європу. Напередодні Данія надала дозвіл РФ на будівництво скандального газпроводу.

Це питання не тільки енергетичної безпеки, це питання геополітичне, тому я вам скажу відверто, що це зміцнює Росію та послаблює Європу. Це моя точка зору, і не тільки моя, а й нашого уряду,

– додав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна була готова до такої ситуації.

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Україна та НАТО проведуть спільні навчання у Чорному морі

Україна та Північноатлантичний альянс проведуть спільні навчання у Чорному морі. Проте точної дати наразі названо не було. Зеленський також наголосив на необхідності співпраці з НАТО у питанні кібербезпеки.

Розведення військ у Петрівському буде 4 листопада

Володимир Зеленський наголосив, що розведення сил та засобів від лінії зіткнення на Донбасі у районі населеного пункту Петрівське у Луганській області має розпочатися 4 листопада.

Ми зі свого боку розпочали розведення у Катеринівці (Золоте – ред. 24 канал). Якщо все буде безпечно у Петрівському протягом тижня – має бути сім днів тиші – то, мені здається, 4 листопада ми маємо розпочати розведення і у Петрівському,

– пояснив президент.

Щодо нормандського формату, то Зеленський сказав, що Україна зі свого боку виконує всі умови для проведення зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки".

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Україна завдяки НАТО стала краще захищеною від гібридних загроз

Допомога НАТО, яка надається Україні через трастові фонди, виявилася ефективною та допомагає цій країні захищатися, зокрема від так званих гібридних загроз, заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг. За словами генсека, "радники НАТО щоденно надають допомогу у процесі реформ".

Він нагадав, що через трастові фонди вдалося спрямувати майже 40 мільйонів євро на надання підтримки Україні у військовій сфері.

Україна має повністю впровадити всі рекомендації Венеціанської комісії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нагадав Україні про необхідність упровадити рекомендації Венеціанської комісії щодо прав меншин.

Як ви знаєте, я постійно говорю про важливість прав меншин. Усі союзники погодилися, що Україна має повністю впровадити всі рекомендації Венеціанської комісії,

– сказав Столтенберг.

Він зазначив, що питання меншин постійно турбує Угорщину – члена НАТО. Генсек додав, що від України залежить упровадження рекомендацій Венеціанської комісії, а також зазначив, що почув від української сторони про впровадження 6 з 7 рекомендацій.

Довідка. У поширеній за підсумками засідання комісії НАТО – Україна заяві НАТО наголошується: "Беручи до уваги закон про освіту, ухвалений Верховною Радою у вересні 2017 року, союзники закликають Україну повною мірою виконати рекомендації та висновки Венеціанської комісії".

Пресконференція Зеленського та Столтенберга: дивіться відео 24 каналу

З якою метою керівництво НАТО приїхало в Україну? Офіційний візит НАТО в Україною триває 30-31 жовтня.



Директор офісу зв'язку НАТО Александер Вінніков розповів, що метою цієї поїздки є поглиблення діалогу з новою українською владою. За його словами, саме розвиток зв'язків з президентом Володимиром Зеленським і є головною метою візиту.



Скільки громадян підтримують вступ України до НАТО/ Інфографіка 24 каналу