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      Потрібні санкції, – Нафтогаз відреагував на згоду Данії щодо будівництва "Північного потоку-2"

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      Андрій Коболєв
      Андрій Коболєв / hromadske.ua

      Голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв розраховує на введення санкцій щодо газопроводу "Північний потік 2", дозвіл на будівництво якого в видало Данське енергетичне агентство.

      Коболєв заявив, що керівництво "Нафтогазу" очікувало цього рішення протягом осені. За його словами, принципова позиція Данії затримала "Північний потік-2" лише на деякий час.

      До теми: Данія таки погодилась на будівництво "Північного потоку-2"

      Геополітичну зброю неможливо зупинити інструментами, що регулюють виключно торгові відносини, 
      – визнав глава "Нафтогазу".

      Він вважає, що ефективна протидія агресії у сьогоднішньому світі – санкції великих західних держав. Він додав, що планує максимально підтримати українських дипломатів у цьому напрямку.

      Коболєв також зазначив, що для України важливо продовжити реформування власного газового ринку, запровадивши європейське енергетичне законодавство.

      Актуально: США збираються ввести санкції проти "Північного потоку-2"

      Відзначимо, що 30 жовтня Енергетичне агентство Данії таки видало дозвіл на будівництво скандального газопроводу "Північний потік 2" у виключній економічній зоні країни. Магістраль пройде на південний схід від острова Борнхольм в Балтійському морі.

      "Північний потік-2 "практично добудований. Данія була останньою країною, яка досі не видала дозвіл на його будівництво. Експерти оцінювали втрати "Газпрому" у 660 мільйонів євро, якщо б Данія не видала дозволу. Там також заявляють, що на завершення будівництва потрібен місяць.

      Дозвіл видали відповідно до закону про континентальний шельф і на основі зобов'язань Данії щодо Конвенції ООН з морського права. Так, країна зобов'язана дозволити будівництво транзитних трубопроводів, беручи до уваги ресурси і довкілля.

      Чому "Північний потік-2" загрожує Україні?Проєкт магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море. Призначений для того, щоб російський "Газпром" перенаправив більшу частину обсягів газу, що протікає до Європи через Україну. Запуск газопроводу повинен був збігатися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року.


      Маршрут "Північного потоку-2": карта

      Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво експортного трубопроводу, заявивши, що це посилить залежність Європи від Росії. Москва ж наполягає на тому, що він є суто економічним.

      "Північний потік-2" повністю належить "Газпрому", але частково фінансується п'ятьма європейськими енергетичними компаніями: Shell, Engie, OMV, Wintershall та Uniper.

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      сьогодні
      10139
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Нафтогаз Данія Андрій Коболєв Санкції Північний потік-2 Газ Газовий контракт
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