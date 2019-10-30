Нужны санкции, – Нафтогаз отреагировал на согласие Дании по строительству "Северного потока-2"

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассчитывает на введение санкций в отношении газопровода "Северный поток 2", разрешение на строительство которого в выдало Датское энергетическое агентство.

Коболев заявил, что руководство "Нафтогаза" ожидало этого решения в течение осени. По его словам, принципиальная позиция Дании задержала "Северный поток-2" только на некоторое время.

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Геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, регулирующими исключительно торговые отношения,

– признал глава "Нафтогаза".

Он считает, что эффективное противодействие агрессии в сегодняшнем мире – санкции крупных западных государств. Он добавил, что планирует максимально поддержать украинских дипломатов в этом направлении.

Коболев также отметил, что для Украины важно продолжить реформирование собственного газового рынка, введя европейское энергетическое законодательство.

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Отметим, что 30 октября Энергетическое агентство Дании таки выдало разрешение на строительство скандального газопровода "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне страны. Магистраль пройдет на юго-востоке от острова Борнхольм в Балтийском море.

"Северный поток-2" практически достроен. Дания была последней страной, которая до сих пор не выдала разрешение на его строительство. Эксперты оценивали потери "Газпрома" в 660 миллионов евро, если бы Дания не выдала разрешение. Там также заявляют, что на завершение строительства нужен месяц.

Разрешение выдали соответствии с законом о континентальном шельфе и на основе обязательств Дании по Конвенции ООН по морскому праву. Так, страна обязана разрешить строительство транзитных трубопроводов, учитывая ресурсы и окружающую среду.

Почему "Северный поток-2" угрожает Украине?

Проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил большую часть объемов газа, протекающего в Европу через Украину. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.





Маршрут "Северного потока-2": карта



Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство экспортного трубопровода, заявив, что это усилит зависимость Европы от России. Москва же настаивает на том, что он является чисто экономическим.



"Северный поток-2" полностью принадлежит "Газпрому", но частично финансируется пятью европейскими энергетическими компаниями: Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper.