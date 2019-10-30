16:27
30 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Вино от Киселева. Нелегкие тюремные будни российской шпионки
      Вєсті Кремля
      21:39, 29 октября
      Вести.UA: Хитрый план Зеленского и Трампа против Путина. Психически больные в "Слуге народа"
      Вєсті.UA
      20:46, 29 октября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Нужны санкции, – Нафтогаз отреагировал на согласие Дании по строительству "Северного потока-2"

      78 Читати новину українською
      Андрей Коболев
      Андрей Коболев / hromadske.ua

      Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассчитывает на введение санкций в отношении газопровода "Северный поток 2", разрешение на строительство которого в выдало Датское энергетическое агентство.

      Коболев заявил, что руководство "Нафтогаза" ожидало этого решения в течение осени. По его словам, принципиальная позиция Дании задержала "Северный поток-2" только на некоторое время.

      К теме: Дания таки согласилась на строительство "Северного потока-2"

      Геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, регулирующими исключительно торговые отношения,
      – признал глава "Нафтогаза".

      Он считает, что эффективное противодействие агрессии в сегодняшнем мире – санкции крупных западных государств. Он добавил, что планирует максимально поддержать украинских дипломатов в этом направлении.

      Коболев также отметил, что для Украины важно продолжить реформирование собственного газового рынка, введя европейское энергетическое законодательство.

      Актуально: США собираются ввести санкции против "Северного потока-2"

      Отметим, что 30 октября Энергетическое агентство Дании таки выдало разрешение на строительство скандального газопровода "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне страны. Магистраль пройдет на юго-востоке от острова Борнхольм в Балтийском море.

      "Северный поток-2" практически достроен. Дания была последней страной, которая до сих пор не выдала разрешение на его строительство. Эксперты оценивали потери "Газпрома" в 660 миллионов евро, если бы Дания не выдала разрешение. Там также заявляют, что на завершение строительства нужен месяц.

      Разрешение выдали соответствии с законом о континентальном шельфе и на основе обязательств Дании по Конвенции ООН по морскому праву. Так, страна обязана разрешить строительство транзитных трубопроводов, учитывая ресурсы и окружающую среду.

      Почему "Северный поток-2" угрожает Украине?
      Проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил большую часть объемов газа, протекающего в Европу через Украину. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.


      Маршрут "Северного потока-2": карта

      Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство экспортного трубопровода, заявив, что это усилит зависимость Европы от России. Москва же настаивает на том, что он является чисто экономическим.

      "Северный поток-2" полностью принадлежит "Газпрому", но частично финансируется пятью европейскими энергетическими компаниями: Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper.

      blog_ava
      Высокий гемоглобин: основные причины и чем это опасно
      сегодня
      21404
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Газовый контракт Северный поток-2 Санкции Андрій Коболев Дания Газ Нафтогаз
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Политика времен Юрского периода, или Как Путин проигрывает
      сегодня , 15:00 Политика времен Юрского периода, или Как Путин проигрывает
      Блог Медіа 695
      Что такое квартира-чешка: плюсы, минусы и идеи планировки с фото
      сегодня , 13:35 Что такое квартира-чешка: плюсы, минусы и идеи планировки с фото
      Катерина Козачинська 909
      Обезэличенные: Леонид Швец – о том, как Зеленский стал пощечиной украинским "элитам"
      сегодня , 12:00 Обезэличенные: Леонид Швец – о том, как Зеленский стал пощечиной украинским "элитам"
      Леонід Швець 2313
      Чому парламент має зняти недоторканість з короля кеша Дубневича, – Шабунін
      сегодня , 11:19 Чому парламент має зняти недоторканість з короля кеша Дубневича, – Шабунін
      Віталій Шабунін 1061
      Цинічна гра та обман Заходу, або Сербія посилює зв'язки з Росію: до чого тут Україна
      сегодня , 08:40 Цинічна гра та обман Заходу, або Сербія посилює зв'язки з Росію: до чого тут Україна
      Блог Медіа 1104
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук