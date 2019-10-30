Дания таки согласилась на строительство "Северного потока-2"

Энергетическое агентство Дании таки выдало разрешение на строительство скандального газопровода "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне страны.

Магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм, сообщают в ведомстве. Агентство считает, что этот маршрут является наиболее безопасным и соответствует экологическим нормам.

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"Северный поток-2 "практически достроен. Дания была последней страной, которая до сих пор не выдала разрешение на его строительство. Эксперты оценивали потери "Газпрома" в 660 миллионов евро, если бы Дания не выдала разрешения. Там также заявляют, что на завершение строительства требуется месяц.

Разрешение выдали в соответствии с законом о континентальном шельфе и на основе обязательств Дании по Конвенции ООН по морскому праву. Так, страна обязана разрешить строительство транзитных трубопроводов, принимая во внимание ресурсы и окружающую среду.

Почему "Северный поток-2" угрожает Украине?

Проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил большую часть объемов газа, протекающего в Европу через Украину. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.





Маршрут "Северного потока-2": карта

Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство экспортного трубопровода, заявив, что это усилит зависимость Европы от России. Москва же настаивает на том, что он является чисто экономическим.

"Северный поток-2" полностью принадлежит "Газпрому", но частично финансируется пятью европейскими энергетическими компаниями: Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper.