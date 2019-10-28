Переговоры о транзите газа завершились: на что готова Россия

В Брюсселе завершились трехсторонние переговоры по газу с участием Украины, России и Европейского союза. На этот раз встреча была вдвое длиннее, чем предыдущая. Следующие переговоры должны состояться в конце ноября.

Украину на переговорах представлял министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, глава Нафтогаза Андрей Коболев и коммерческий директор компании Юрий Витренко, а также председатель Оператора ГТС Украины Сергей Макогон, сообщает "Интерфакс-Украина".

Важно: Наивно ожидать от России продолжения транзита газа, – исполнительный директор "Нафтогаза"

Консультации начались с опозданием на 2 часа, пишут российские СМИ. Однако на этот раз встреча длилась 80 минут – это вдвое больше, чем прошлая.

Во встрече также приняли участие министр энергетики России Александр Новак, глава "Газпрома" Алексей Миллер и заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Шефчович.

"Газпром" готов обсуждать транзит газа с оператором ГТС Украины

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что РФ готова работать по европейскому законодательству для транзита газа через Украину, пишет "ТАСС". Он утверждает, что трехсторонняя встреча по газу прошла конструктивно.

Еврокомиссия разочарована

Заместитель председателя Европейской комиссии Шефчович разочарован консультациями. Однако он надеется, проблемы будут успешно решены, пишет "Интерфакс".

Я разочарован, но, конечно, не сдаюсь. Считаю, что ближе к концу встречи мы добились лучшего понимания того, какого прогресса мы можем достичь в будущем и что следует сделать,

– сказал он.

Шефчович также отметил, что 100% уверен в существовании сбалансированного для всех сторон решения. Так, одной из причин недостаточно продуктивных переговоров стало то, что российская сторона не успела ознакомиться со всеми необходимыми документами.

Шефчович также заявил, что Евросоюз готов к любому развитию событий с транзитом российского газа через Украину.

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Когда следующие переговоры?

В конце ноября – это подтвердил Александр Новак и Шефчович.

Я внес предложение о проведении следующего раунда трехсторонних переговоров на уровне министров, на что согласились все стороны. Мы будем выбирать дату в ноябре,

– сказал Шефчович по итогам встречи.

Отметим, первый этап трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и Еврокомиссией состоялся 19 сентября.

Итоги первого этапа переговоров:

Россия также заявляла, что готова заключить транзитный контракт по нормам ЕС .

. Там предложили "план Б" – продлить соглашение на транзит газа через Украину на короткий срок в случае необходимости.

В то же время в "Нафтогазе" отмечали, что Украине все равно надо готовиться к прекращению транзита. Россия продолжает настаивать на отказе от исполнения решения Стокгольмского арбитража.

Кабинет министров даже рассматривает возможность возобновить прямые поставки российского газа. Этого хочет и российская сторона. Однако для этого РФ должна подписать контракт на транзит газа в ЕС через территорию Украины.

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Почему Украине и России нужен новый газовый контракт?Потому что старый вот-вот станет недействительным. Владимир Зеленский отмечал, что Украина хотела бы договориться о транзите с Россией. Зеленский хочет решить газовый конфликт с Россией еще до официального завершения действия контракта – в сентябре 2019 года. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта с Россией на транзит российского газа в Европе.



Однако Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры. Зато идет активное строительство скандального российского "Северного потока-2". Этот газопровод будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Работает Россия и над "Турецким потоком", который преследует те же цели.