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      Восстановление поставок газа из России: Кабмин рассмотрит такую возможность

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      Восстановление поставок газа из России: Кабмин рассмотрит такую возможность
      / Кабинет министров Украины

      Кабинет министров рассматривает возможность возобновить прямые поставки российского газа. Для этого Россия должна подписать контракт на транзит газа в ЕС через территорию Украины.

      Такую позицию озвучила российская сторона в ходе трехсторонних переговоров в Брюсселе, об этом сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время брифинга 20 сентября.

      Важно: Россия готова заключить договор о транзите газа с Украиной: что об этом известно

      В то же время Украина настаивает на 10-летнем контракте о транзите газа в ЕС. Цены на российский газ должны быть рыночными, чтобы "избежать политического давления и шантажа".

      Российская сторона поднимала вопрос по прямой поставке. Мы пришли к согласию, что дальнейшее обсуждение этого вопроса в рамках консультаций должно основываться на рыночных условиях. То есть, цена должна быть действительно рыночная, исходя из тех трендов, которые есть на европейском рынке, непосредственно логически связанной,

      – пояснил Оржель.

      При этом министр подчеркнул, что цена и объемы поставок и транзита газа еще обсуждаются.

      Отметим, Инициативу России о возобновлении прямых поставок газа в Украину подтвердил и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. По его словам, все темы с переговоров договорились обсуждать в октябре – именно тогда состоится следующий этап.

      Первый раунд трехсторонних газовых переговоров с участием Украины, России и Европейского союза состоялся 19 сентября в Брюсселе.

      Краткие итоги переговоров:

      • Российский министр Александр Новак назвал эти переговоры "конструктивными впервые за много лет". Он уверен в продолжении поставок российского газа в 2020 году в Европу, в том числе – через Украину.
      • На конструктиве подчеркнул и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.
      • Россия готова заключить транзитный контракт по нормам ЕС.
      • Там предложили "план Б" – продлить контракт на транзит газа через Украину на короткий срок в случае необходимости.
      • В то же время в "Нафтогазе" отмечают, что Украине все равно надо готовиться к прекращению транзита. Россия продолжает настаивать на отказе от выполнения решения Стокгольмского арбитража.

      Знайте больше: Как Европа подготовилась к остановке транзита газа через Украину

      Что известно про транзит российского газа через Украину?Срок действующего контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" о транзите российского газа через территорию Украины в Европу истекает 31 декабря 2019 года. Поэтому уже 1 января 2020 года стороны должны были бы заключить новое соглашение.

      Украина хотела бы договориться с Россией по транзиту газа еще до официального завершения действия контакта – в сентябре 2019 года. Об этом заявлял президент Владимир Зеленский. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу.

      До этого момента Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры, зато продолжается активное строительство скандального российского газопровода "Северный поток-2" в обход Украины.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Газпром Рынок газа Газ Газовый конфликт Нафтогаз Министерство энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель
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