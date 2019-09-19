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      Если не удастся: как Европа подготовилась к остановке транзита газа через Украину

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      В Еврокомиссии озвучили планы в случае остановки транзита газа через Украину
      В Еврокомиссии озвучили планы в случае остановки транзита газа через Украину / Facebook MarosSefcovic

      Европа подготовилась к такому развитию событий, если Россия не продлит транзит газа через Украину. В то же время в Европейской комиссии уверены, что такого не произойдет.

      Всех европейских операторов проверяют, чтобы убедиться в высоком уровне готовности. Об этом сказал вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович по итогам трехсторонних газовых переговоров в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

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      Он отмечает, что в ЕС "хорошо подготовились к любому возможному варианту".

      Наши газовые хранилища заполнены на 98%. Украина имеет в подземных хранилищах на 4 миллиарда кубических метра больше, чем в прошлом году в это время,
      – отметил Шефчович.

      В то же время вице-президент Европейской комиссии выразил уверенность, что этого не случится. По его словам, "и украинская, и российская сторона демонстрируют готовность найти решение по транзиту газа".

      "Это, я бы сказал, наши чрезвычайные планы. Потому что я уверен, что в интересах обеих стран, России и Украины, гарантировать, что поставки газа продлятся без перерыва. После сегодняшних переговоров я очень оптимистичен, что мы найдем решение", – добавил он.

      Важно! В Брюсселе 19 сентября состоялся первый раунд трехсторонних газовых переговоров с участием Украины, России и Европейского союза. Уже есть первые положительные итоги – Россия готова заключить договор о транзите газа с Украиной на условиях ЕС. Следующий этап планируют провести в конце октября.

      Что известно о транзите российского газа через Украину?

      Срок действующего контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" о транзите российского газа через территорию Украины в Европу истекает 31 декабря 2019 года. Поэтому уже 1 января 2020 года стороны должны были бы заключить новое соглашение.

      Украина хотела бы договориться с Россией относительно транзита газа еще до официального завершения действия контакта – в сентябре 2019 года. Об этом заявлял президент Владимир Зеленский. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу.

      До этого момента Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры. Зато продолжается активное строительство скандального российского "Северного потока-2". Этот газопровод будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Работает Россия и над "Турецким потоком", который имеет такую же цель.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Газовый конфликт Газ Європейськая комисия Нафтогаз Газпром
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