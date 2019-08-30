Гончарук озвучил планы нового правительства по газовому контракту с Россией

Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу. Правительство в рамках подготовки к трехсторонним переговорам готовит позицию украинской стороны.

Для достижения такого результата необходимо "хорошо поработать", об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга 30 августа.

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"Нам, конечно, необходимо добиться долгосрочного контракта по транзиту", – подчеркнул он.

Однако сейчас процесс подготовки премьер-министр комментировать не хочет.

Мы глубоко понимаем происходящую ситуацию. Готовимся к переговорам. Формируем позицию на переговорах,

– пояснил он.

Кроме того, Гончарук заявил о необходимости завершить вопрос относительно анбандлинга "Нафтогаза" (разделение компании и выделение из нее ГТС) в течение ближайших недель. Это одно из требований ЕС к Украине и необходимая предпосылка для заключения нового транзитного контракта.

Что известно о контракте между Украиной и Россией по транзиту газа?

Поскольку действующий контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" о транзите российского газа через территорию Украины заканчивается 31 декабря 2019 года, то уже 1 января 2020-го стороны должны заключить новое соглашение. С украинской стороны контракт с россиянами должен подписать новый украинский оператор газотранспортной системы. Его "Нафтогаз" создал в начале февраля 2019 года.

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что официальный Киев хотел бы договориться с РФ по транзиту газа еще до официального завершения действия контакта – в сентябре 2019 года.

Однако Россия пока никак не демонстрирует того, что настроена на результативные переговоры. Зато продолжается активное строительство скандального российского "Северного потока-2". Этот газопровод будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Работает Россия и над "Турецким потоком", который имеет такую же цель.