10:27
2 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кто изменил историю России. Красный флаг над Москвой
      Вєсті Кремля
      20:10, 31 августа
      Вести.UA. Жир: Хамство от Дубинского. Новая выходка Медведчука
      Вєсті.UA
      19:45, 31 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      Гончарук озвучил планы нового правительства по газовому контракту с Россией

      1257 Читати новину українською
      Правительство планирует заключить долгосрочный контракт с Россией о транзите газа, – Гончарук
      Правительство планирует заключить долгосрочный контракт с Россией о транзите газа, – Гончарук / president.gov.ua

      Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу. Правительство в рамках подготовки к трехсторонним переговорам готовит позицию украинской стороны.

      Для достижения такого результата необходимо "хорошо поработать", об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга 30 августа.

      Обратите внимание: Будет выкручивание рук, – Коболев о газовых переговорах с Россией

      "Нам, конечно, необходимо добиться долгосрочного контракта по транзиту", – подчеркнул он.

      Однако сейчас процесс подготовки премьер-министр комментировать не хочет.

      Мы глубоко понимаем происходящую ситуацию. Готовимся к переговорам. Формируем позицию на переговорах,
      – пояснил он.

      Кроме того, Гончарук заявил о необходимости завершить вопрос относительно анбандлинга "Нафтогаза" (разделение компании и выделение из нее ГТС) в течение ближайших недель. Это одно из требований ЕС к Украине и необходимая предпосылка для заключения нового транзитного контракта.

      Что известно о контракте между Украиной и Россией по транзиту газа?

      Поскольку действующий контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" о транзите российского газа через территорию Украины заканчивается 31 декабря 2019 года, то уже 1 января 2020-го стороны должны заключить новое соглашение. С украинской стороны контракт с россиянами должен подписать новый украинский оператор газотранспортной системы. Его "Нафтогаз" создал в начале февраля 2019 года.

      Недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что официальный Киев хотел бы договориться с РФ по транзиту газа еще до официального завершения действия контакта – в сентябре 2019 года.

      Однако Россия пока никак не демонстрирует того, что настроена на результативные переговоры. Зато продолжается активное строительство скандального российского "Северного потока-2". Этот газопровод будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Работает Россия и над "Турецким потоком", который имеет такую же цель.

      blog_ava
      Танцы со звездами 2019: все участники третьего сезона популярного шоу
      сегодня
      12732
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Украина – Россия Нафтогаз Газ Газовый конфликт Газпром
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 30 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Прокачай себе: 5 авторів, що впливають на формування особистості
      сегодня , 10:01 Прокачай себе: 5 авторів, що впливають на формування особистості
      Блог Соцмережі 172
      Думал, что Россия уже под Днепром, – страшные воспоминания бойца, вышедшего из Иловайского котла
      сегодня , 08:50 Думал, что Россия уже под Днепром, – страшные воспоминания бойца, вышедшего из Иловайского котла
      Марія Писаренко 248
      Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      1 сентября , 23:33 Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      24023
      Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      1 сентября , 22:00 Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      Блоги тижня 582
      Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      1 сентября , 20:29 Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      Наталя Ромашова 2777
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук