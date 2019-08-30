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      Гончарук озвучив плани нового уряду щодо газового контракту з Росією

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      Уряд планує укласти довгостроковий контракт з Росією про транзит газу, — Гончарук
      Уряд планує укласти довгостроковий контракт з Росією про транзит газу, — Гончарук / president.gov.ua

      Україна має намір домогтися довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу. Уряд в межах підготовки до тристоронніх переговорів готує позицію української сторони.

      Для досягнення такого результату необхідно "добре попрацювати", про це сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час брифінгу 30 серпня. 

      Зверніть увагу: Буде викручування рук, – Коболєв про газові переговори з Росією

      "Нам, звичайно, необхідно домогтися довгострокового контракту по транзиту", – наголосив він.

      Однак наразі процес підготовки прем’єр-міністр коментувати не хоче.

      Ми глибоко розуміємо ситуацію, що відбувається. Готуємося до переговорів. Формуємо позицію на переговорах,
      – пояснив він.

      Окрім того, Гончарук заявив про необхідність завершити питання щодо анбандлінгу "Нафтогазу" (розділення компанії та виділення з неї ГТС) протягом найближчих тижнів. Це одна з вимог ЄС до України та необхідна передумова для укладання нового транзитного контракту.

      Що відомо про контракт між Україною та Росією щодо транзиту газу?

      Оскільки чинний контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" про транзит російського газу через територію України завершується 31 грудня 2019 року, то вже 1 січня 2020-го сторони мають укласти нову угоду. З українського боку контракт з росіянами має підписати новий український оператор газотранспортної системи. Його "Нафтогаз" створив на початку лютого 2019 року.

      Нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявляв, що офіційний Київ хотів би домовитися з РФ щодо транзиту газу ще до офіційного завершення дії контакту – у вересні 2019 року.

      Однак Росія наразі ніяк не демонструє того, що налаштована на результативні переговори. Натомість триває активне будівництво скандального російського"Північного потоку-2". Цей газопровід постачатиме газ до Європи в обхід України. Працює Росія і над "Турецьким потоком", який має таку ж мету.

      blog_ava
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      Теги: Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Новини України Новини політики Газпром Нафтогаз Україна – Росія Новини Росії Газовий конфлікт Газ
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