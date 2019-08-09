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      Буде викручування рук, – Коболєв про газові переговори з Росією

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      Росія планує затягнути переговори про транзит газу до настання зими, – голова Нафтогазу
      Росія планує затягнути переговори про транзит газу до настання зими, – голова Нафтогазу / Фейсбук-сторінка Андрія Коболєва

      Росія налаштована на затягування переговорів щодо транзиту газу по території України, аби отримати ще більше важелів впливу на Україну взимку та шантажувати Європу.

      Газпром займе неконструктивну позицію на переговорах по транзиту газу, про це написав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв на своїй сторінці у Facebook.

      Важливо: Данилюк: Припинення транзиту російського газу через Україну – найгірший варіант, але можливий

      Так, постане питання про передачу управління українською ГТС консорціуму з міжнародних компаній. Про перспективність цього процесу у "Нафтогазі" говорили неодноразово. 

      Сьогодні бачимо, що росіяни налаштовані відтермінувати початок переговорів, щоб з настанням холодів вкотре вдатися до шантажу та викручування рук,
      – заявив він.

      Водночас голова "Нафтогазу" нагадав, що вже створена філія "Оператор газотранспортної системи України" та "Оператор підземних сховищ газу". Оператори Газотранспортної системи України вже перевели персонал та підготували активи до передачі.

      "Дуже важливою для подальшої реалізації анбандлінгу є швидка сертифікація нового оператора з боку НКРЕКП. Лише після отримання всіх необхідних дозволів він зможе розпочати самостійну роботу", – написав Коболєв.

      Анбандлінг – це розділення "Нафтогазу" та виділення з нього ГТС. Одна із вимог ЄС. 

      Коболєв також попередньо зазначив, що Тристоронні переговори щодо газу в Брюсселі між Україною, Росією та Євросоюзом пройдуть 16 вересня.

      Що відомо про контракт між Україною та Росією щодо транзиту газу?Чинний контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" щодо транзиту російського газу через територію України завершується 31 грудня 2019 року, відтак вже 1 січня 2020-го сторони мають укласти нову угоду. З українського боку контракт з росіянами має підписати новий український оператор газотранспортної системи.

      Його "Нафтогаз" створив на початку лютого 2019 року. Нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявляв, що офіційний Київ хотів би домовитися з РФ щодо транзиту газу ще до офіційного завершення дії контакту – у вересні 2019 року.

      Однак Росія наразі ніяк не демонструє того, що налаштована на результативні переговори. Натомість триває активне будівництво скандального російського "Північного потоку-2". Цей газопровід постачатиме газ до Європи в обхід України. Працює Росія і над "Турецьким потоком", який має таку ж мету. 

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      Теги: Новини України Новини політики Газпром Газ Газовий конфлікт Нафтогаз Північний потік-2
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