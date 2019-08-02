Данилюк: Припинення транзиту російського газу через Україну – найгірший варіант, але можливий

Газові переговори з Росією вестиме вже новий уряд, але у будь-якому випадку повної відмови від транзиту російського газу виключати не можна.

Хоча куди важливіше транзит газу зберегти і в 2020 році. Таку позицію висловив у ефірі "Радіо НВ" секретар РНБО Олександр Данилюк.

Читайте також: Чого чекати від чергових газових перемовин: заява експерта

ГТС – це гроші в бюджет і геополітичний фактор

За словами секретаря РНБО, Україні важливо зберегти транзит російського газу у 2020, адже мовиться про надходження до бюджету у понад 3 мільярда доларів. Ще ж і надто – функціонування газотранспортної системи України є важливим як геополітичний фактор.

Тому транзит важливо зберегти. А для цього потрібно провести перемовини з постачальником – Російською Федерацією. Вони відбудуться, швидше за все, після формування нового уряду та призначення міністра енергетики, який відповідатиме за ці перемовини,

– сказав Данилюк.

Утім, інші сценарії також розглядають: "Було б неправильно не розглядати (можливість рипинення транзиту через українську ГТС – 24 канал) це як найгірший варіант. Але треба працювати над тим, щоб транзит було збережено".

Хто вестиме переговори щодо газу з Росією?

Данилюк пояснив, що переговори про транзиту газу вестимуть НАК "Нафтогаз Україна" та російський "Газпромом", а також уряди обох країн. "Треті сили" для цих переговорів не потрібні (мовиться про ймовірне посередництво голови політради партії "Опозиційна платформа – За життя" та кума Путіна Віктора Медведчука).

Примітно, що у західних ЗМІ вважають, що Кремль у перемовинах доагатиметься короткострокового договору з Києвом на транзит газу до Європи. А мета цього – виграти час для завершення будівництва газових магістралей в обхід України, зокрема й "Північного потоку-2".

Чинний контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" щодо транзиту російського газу через територію України завершується 31 грудня 2019 року. Відтак вже 1 січня 2020 сторони мають укласти нову угоду.