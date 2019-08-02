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      Чого чекати від чергових газових перемовин: заява експерта

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      "Нафтогаз"
      "Нафтогаз" / my.ua

      Чергові тристоронні переговори щодо газу в Брюсселі між Україною, Росією та Євросоюзом пройдуть 16 вересня. Перемовини є важливими, бо у випадку припинення транзиту є певні ризики для споживачів. Навіть попри заяви, які звучать збоку "Нафтогазу", що вони всіх зможуть забезпечити й все буде добре.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів експерт з енергетики Дмитро Марунич.

      Читайте також: Газовий конфлікт з Росією: Коболєв назвав дату переговорів

      Експерт стверджував, що система газотранспортна працює таким чином, що газ потрапляє зі Сходу й рухається на Захід. Споживається значною мірою в середині країни й на Сході, а там вже заміщується із сховищ. Якщо транзит припиниться, то треба буде повністю перебудувати технологічну схему і в зворотньому напрямку спрямовувати значні обсяги газу.

      Тоді можуть бути ризики на так званих "кінцях труби". Наприклад, на Півдні Одеської області, на Півдні Донецької області. За низьких температур, які тривають тиждень-два, можуть не дійти обсяги газу й споживач залишиться без нього. Я вже не кажу про промислові підприємства, які будуть відімкнені в першу чергу,
      – розповів Дмитро Марунич.

      "Козирем є те, що Україна залишається значним транзитером, а Москва має велику кількість покупців в Євросоюзі. Й поки що з Україною розпрощатися не зможе в будь-якому разі. Тому на мою думку тиснути надалі безглуздо, а треба за допомогою європейських посередників намагатися знайти якийсь компроміс", – додав Марунич.

      Дивіться відео з Дмитром Маруничем на 24 каналі:

      Що відомо про контракт між Україною та Росією щодо транзиту газу?Чинний контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" щодо транзиту російського газу через територію України завершується 31 грудня 2019 року, відтак вже 1 січня 2020-го сторони мають укласти нову угоду.

      З українського боку контракт з росіянами має підписати новий український оператор газотранспортної системи. Його "Нафтогаз" створив на початку лютого 2019 року. Нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявляв, що офіційний Київ хотів би домовитися з РФ щодо транзиту газу ще до офіційного завершення дії контакту – у вересні 2019 року.

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      Джерело: 24 канал
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