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      Зеленський хоче вирішити газовий конфлікт з Росією у вересні

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      Сісти за стіл і вирішити це питання у вересні, – Зеленський про Росію і газ
      Сісти за стіл і вирішити це питання у вересні, – Зеленський про Росію і газ / 24 канал

      Україна хотіла б досягти домовленостей з російською стороною в питанні транзиту газу до офіційного завершення нинішнього контракту – вже у вересні.

      Таку позицію має команда президента Володимира Зеленського, про це він заявив на прес-конференції за підсумками саміту Україна-ЄС у понеділок, 8 червня.

      Що задумав Кремль: Коли Росія може почати черговий "газовий шантаж"

      "Наскільки мені відомо, планується продовжити цю розмову (про транзит газу – 24 канал) в грудні. Але це питання енергетичної безпеки України. Моя позиція і позиція нашої команди полягає в тому, що саме у вересні ми хочемо сісти за стіл і вирішити це питання", – сказав глава держави.

      Про відновлення газових переговорів у вересні 2019 року заявлав і віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович. Водночас цього ж дня виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко наголосив, що Україна має готуватися до повного припинення транзиту російського газу з початку 2020 року.

      Чинний контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" щодо транзиту російського газу через територію України завершуються 31 грудня 2019 року, відтак вже 1 січня 2020-го сторони мають укласти нову угоду.

      Як тривають переговори щодо нового контракту? 
      Наразі без результатів. Наприкінці січня за підсумками тристоронньої зустрічі щодо газових питань за участю представників України, Росії та Європейського Союзу міністр закордонних справ Павло Клімкін сповістив, що "Газпром" запропонував продовжити чинні контракти навіть без проведення будь-яких консультацій.

      Проте вже наприкінці березня Андрій Коболєв заявив, що "Газпром" уже почав офіційно повідомляти країни, які межують з Україною або залежать від її транзиту, що з початку 2020 року транзиту газу через її територію не буде. Водночас він усе ж сподівається, що новий незалежний оператор української ГТС усе ж підпише контракт з росіянами. Водночас "Газпром" просуває свої проекти "Північний потік-2" і "Турецький потік", які передбачають танзит газу в обхід України.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Володимир Зеленський Газ Газовий конфлікт Президент України Нафтогаз Газпром
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