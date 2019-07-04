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      У Єврокомісії назвали дату відновлення "газових" переговорів

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      Шефчович розповів, що "газові" перемовини між Україною та РФ відновляться у вересні
      Шефчович розповів, що "газові" перемовини між Україною та РФ відновляться у вересні / www.radiosvoboda.org

      Перемовини щодо транзиту російського газу територією України відновляться у вересні 2019 року. Тим часом у "Нафтогазі" готуються до повного припинення транзиту.

      Дату майбутнього відновлення тристоронніх переговорів між Україною, РФ і ЄС назвав їх очільник, віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович, повідомляє DW.

      До слова: Як Україна готується до припинення транзиту газу з Росії через свою територію

      У свою чергу виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко висловив побоювання, що припинення транзиту Україною може бути не лише у першому кварталі 2020 року, а й після цього.

      "Потрібно розуміти, що політичне керівництво РФ в якості покарання за європейський вибір і незалежність України має на меті позбавити нас доходів від транзиту газу і робить для цього все можливе", – заявляє менеджер.

      Він запевнив, що сьогодні керівництво "Нафтогазу" здійснює усе можливе, аби зберегти транзит, але без втрати незалежності України.

      Тому нам і потрібна допомога наших міжнародних партнерів. Зокрема, залучення Європейської комісії до переговорів. З іншого боку саме тому нам потрібно готуватися потрібно до повного припинення транзиту,
      – підкреслив Вітренко.

      За його словами, така підготовка сьогодні опинилась під загрозою через різке падіння обсягів власного видобутку газу.

      Важливо: Що буде з Україною, якщо Росія перерве транзит газу

      "Якщо порівняти середньодобовий видобуток у грудні 2018 року з даними за червень 2019 року, падіння добового видобутку газу вже складає 9,2%. Перші дні липня показують ще більш загрозливі тенденції", – резюмував виконавчий директор "Нафтогазу".

      Чому між Україною та Росією почались "газові" суперечки?Після перемоги Революції Гідності РФ розпочала чергову газову війни проти України. Зокрема, було розпочато будівництво газопроводу в обхід України "Північний потік-2".

      Починаючи з 2014 року між "Нафтогазом" та "Газпромом" тривають низка судових спорів у Стокгольмському арбітражі. Зокрема, арбітражний суд задовольнив позов про компенсацію Україні російською стороною недопоставлені для транзит обсяги газу на суму понад 4,6 мільярда гривень.

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      Теги: Новини України Україна – Росія Єврокомісія Нафтогаз Газпром
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