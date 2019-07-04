У Єврокомісії назвали дату відновлення "газових" переговорів

Перемовини щодо транзиту російського газу територією України відновляться у вересні 2019 року. Тим часом у "Нафтогазі" готуються до повного припинення транзиту.

Дату майбутнього відновлення тристоронніх переговорів між Україною, РФ і ЄС назвав їх очільник, віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович, повідомляє DW.

До слова: Як Україна готується до припинення транзиту газу з Росії через свою територію

У свою чергу виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко висловив побоювання, що припинення транзиту Україною може бути не лише у першому кварталі 2020 року, а й після цього.

"Потрібно розуміти, що політичне керівництво РФ в якості покарання за європейський вибір і незалежність України має на меті позбавити нас доходів від транзиту газу і робить для цього все можливе", – заявляє менеджер.

Він запевнив, що сьогодні керівництво "Нафтогазу" здійснює усе можливе, аби зберегти транзит, але без втрати незалежності України.

Тому нам і потрібна допомога наших міжнародних партнерів. Зокрема, залучення Європейської комісії до переговорів. З іншого боку саме тому нам потрібно готуватися потрібно до повного припинення транзиту,

– підкреслив Вітренко.

За його словами, така підготовка сьогодні опинилась під загрозою через різке падіння обсягів власного видобутку газу.

Важливо: Що буде з Україною, якщо Росія перерве транзит газу

"Якщо порівняти середньодобовий видобуток у грудні 2018 року з даними за червень 2019 року, падіння добового видобутку газу вже складає 9,2%. Перші дні липня показують ще більш загрозливі тенденції", – резюмував виконавчий директор "Нафтогазу".

Чому між Україною та Росією почались "газові" суперечки?Після перемоги Революції Гідності РФ розпочала чергову газову війни проти України. Зокрема, було розпочато будівництво газопроводу в обхід України "Північний потік-2".



Починаючи з 2014 року між "Нафтогазом" та "Газпромом" тривають низка судових спорів у Стокгольмському арбітражі. Зокрема, арбітражний суд задовольнив позов про компенсацію Україні російською стороною недопоставлені для транзит обсяги газу на суму понад 4,6 мільярда гривень.