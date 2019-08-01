Газовий конфлікт з Росією: Коболєв назвав дату переговорів

Тристоронні переговори щодо газу в Брюсселі між Україною, Росією та Євросоюзом пройдуть 16 вересня. Попри те, що залишилось не так багато часу, багато моментів не з'ясували досі.

Росія поки не назвала своїх представників на цій зустрічі, про це заявив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в інтерв'ю Handelsblatt.

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Водночас Коболєв сумнівається, що після запуску скандального трубопроводу "Північний потік-2" Росія продовжить постачати газ до Німеччини через Україну.

Пообіцяти щось, а потім дотриматись цього – дві різні речі. Це доречно як українською, так і німецькою мовами,

– додав Коболєв.

Що відомо про контракт між Україною та Росією щодо транзиту газу

Чинний контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" щодо транзиту російського газу через територію України завершується 31 грудня 2019 року, відтак вже 1 січня 2020-го сторони мають укласти нову угоду. З українського боку контракт з росіянами має підписати новий український оператор газотранспортної системи. Його "Нафтогаз" створив на початку лютого 2019 року. Нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявляв, що офіційний Київ хотів би домовитися з РФ щодо транзиту газу ще до офіційного завершення дії контакту – у вересні 2019 року.

Чому "Північний потік-2" небезпечний для України?Це – друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. Послуги транзиту російського газу до ЄС щороку приносять Україні по 3 мільярди доларів.





Маршрут "Північного потоку-2": карта



Починається цей газопровід у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією. Закінчується він у німецькому Ґрейсфальді. Проти будівництва газопроводу вже висловилися Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія.



Тим часом Європарламент схвалив оновлену газову директиву ЄС. Вона поширює дію європейського енергетичного законодавства на морські газопроводи, зокрема "Північний потік-2".