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      У США схвалили нові санкції проти скандального "Північного потоку-2"

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      США схвалили нові санкції проти російського "Північного потоку-2"
      США схвалили нові санкції проти російського "Північного потоку-2" / Колаж 24 каналу

      Комітет Сенату США схвалив черговий санкційний законопроект проти російського газопроводу "Північний потік-2". Вони вважають, що він несе енергетичну небезпеку для Європи.

      За інформацією Bloomberg, під санкції підпадають всі судна, які ведуть прокладку труб для експорту російського газу в обхід України на глибині 30-ти метрів.

      Цікаво! Чи скасують будівництво "Північного потоку-2": відповідь економіста

      Економічні обмеження також діятимуть і для компаній, які проводять страхування газопроводу. А власникам цих компаній можуть взагалі заборонити в'їзд в США та заморозити їхні активи. 

      Схвалений комітетом законопроект ще має пройти Сенат і Палату представників США. Насамкінець у дію його повинен ввести підпис Дональда Трампа.

      Санкції вводять для того, аби Європа не була залежною від російського газу. До слова, проти скандального газопроводу виступають також Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія.

      Що таке "Північний потік-2"?Це – друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. Послуги транзиту російського газу до ЄС щороку приносять Україні по 3 мільярди доларів.

      маршрут
      Маршрут "Північного потоку-2": карта

      blog_ava
      Угорщина, попри санкції, пропустила російську зброю через свій повітряний простір
      сьогодні
      1983
      Теги: Новини США Санкції Північний потік-2 Газ Європа
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