Будет выкручивание рук, – Коболев о газовых переговорах с Россией

Россия настроена на затягивание переговоров по транзиту газа по территории Украины, чтобы получить еще больше рычагов влияния на Украину зимой и шантажировать Европу.

Газпром займет неконструктивную позицию на переговорах по транзиту газа, об этом написал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

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Да, встанет вопрос о передаче управления украинского ГТС консорциума международной компании. О перспективности этого процесса в "Нафтогазе" говорили неоднократно.

Сегодня мы видим, что россияне настроены отсрочить начало переговоров, чтобы с наступлением холодов в который раз прибегнуть к шантажу и выкручиванию рук,

– заявил он.

В то же время глава "Нафтогаза" напомнил, что уже создан филиал "Оператор газотранспортной системы Украины" и "Оператор подземных хранилищ газа". Операторы газотранспортной системы Украины уже перевели персонал и подготовили активы к передаче.

"Очень важной для дальнейшей реализации анбандлинга является быстрая сертификация нового оператора со стороны НКРЭКУ. Только после получения всех необходимых разрешений он сможет начать самостоятельную работу", – написал Коболев.

Анбандлинг – это разделение "Навтогаза" и выделение из него ГТС. Одно из требований ЕС.

Коболев также предварительно отметил, что Трехсторонние переговоры относительно газа в Брюсселе между Украиной, Россией и Евросоюзом пройдут 16 сентября.

Что известно о контракте между Украиной и Россией о транзите газа?Действующий контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" по транзиту российского газа через территорию Украины завершается 31 декабря 2019 года, поэтому уже 1 января 2020-го стороны должны заключить новое соглашение. С украинской стороны контракт с россиянами должен подписать новый украинский оператор газотранспортной системы.



Его "Нафтогаз" создал в начале февраля 2019 года. Недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что официальный Киев хотел бы договориться с РФ относительно транзита газа еще до официального завершения действия контакта – в сентябре 2019 года.



Однако Россия пока никак не демонстрирует того, что настроена на результативные переговоры. Зато идет активное строительство скандального российского "Северного потока-2". Этот газопровод будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Работает Россия и над "Турецким потоком", который преследует те же цели.