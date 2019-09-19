Якщо не вдасться: як Європа підготувалася до зупинки транзиту газу через Україну

Європа підготувалась до такого розвитку подій, коли Росія не продовжить транзит газу через Україну. Водночас в Європейській комісії впевнені, що такого не станеться.

Усіх європейських операторів перевіряють, щоб упевнитись у найвищому рівні готовності. Про це сказав віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович за підсумками тристоронніх газових переговорів у Брюсселі, пише "Європейська правда".

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Він наголошує, що в ЄС "добре підготувались до будь-який можливих варіантів".

Наші газові сховища заповнені на 98%. Україна має у підземних сховищах на 4 мільярди кубічних метрів більше, ніж минулого року у цей час,

– зазначив Шефчович.

Водночас віцепрезидент Європейської комісії висловив упевненість, що цього не трапиться. За його словами, "і українська, і російська сторона демонструють готовність знайти рішення щодо транзиту газу".

"Це, я би сказав, наші надзвичайні плани. Тому що я певний, що в інтересах обох країн, Росії і України, гарантувати, що поставки газу продовжатьсч без перерви. Після сьогоднішніх переговорів я дуже оптимістичний, що ми знайдемо рішення", – додав він.

Важливо! У Брюсселі 19 вересня відбувся перший раунд тристоронніх газових переговорів за участю України, Росії та Європейського союзу. Уже є перші позитивні підсумки – Росія готова укласти договір про транзит газу з Україною на умовах ЄС. Наступний етап планують провести наприкінці жовтня.

Що відомо про транзит російського газу через Україну?

Термін чинного контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" про транзит російського газу через територію України до Європи стікає 31 грудня 2019 року. Тож вже 1 січня 2020 року сторони мали б укласти нову угоду.

Україна хотіла б домовитися з Росією щодо транзиту газу ще до офіційного завершення дії контакту – у вересні 2019 року. Про це заявляв президент Володимир Зеленський. Водночас прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна хоче домогтися довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу.

До цього моменту Росія ніяк не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори. Натомість триває активне будівництво скандального російського "Північного потоку-2". Цей газопровід постачатиме газ до Європи в обхід України. Працює Росія і над "Турецьким потоком", який має таку ж мету.