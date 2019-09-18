14:50
18 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПІДПАЛ БУДИНКУ ГОНТАРЕВОЇ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СІТІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Натуральний тиран Путін. Турецькі понти перед Ердоганом
      Вєсті Кремля
      21:34, 17 вересня
      Вєсті.UA: Коломойський прокляв Гонтареву. Приходько вляпалася в "Батьківщину"
      Вєсті.UA
      19:17, 17 вересня
      Збитки – державі, а прибутки – у свої кишені: що коїться з санаторієм "Феофанія"
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПІДПАЛ БУДИНКУ ГОНТАРЕВОЇ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СІТІ ВЕРХОВНА РАДА

      Кабмін забере у "Нафтогазу" функцію контролю за українською ГТС

      287 Читать новость на русском
      Кабмін хоче відділити оператора ГТС від "Нафтогазу"
      Кабмін хоче відділити оператора ГТС від "Нафтогазу" / ukrinform.ua

      Під час свого засідання 18 вересня Кабінет Міністрів основною темою виділив відділення оператора газотранспортної системи від НАК "Нафтогаз". На думку уряду, це дозволить уберегтися від різного роду зловживань.

      Вже до кінця року цілком реально підписати відповідні договори про газопроводи та транспортування газу згідно з європейськими вимогами, підкреслив міністр енергетики Олексій Оржель за результатами засідання уряду.

      До слова: Прем'єр Гончарук пояснив, для чого Україні рекордні запаси газу

      Усі знаємо, що наш договір з Росією про транспортування газу діє до кінця року. Щоб вийти з такою позицією, ми повністю оновили план анбандлінгу, заклали чіткі терміни та заклали відповідальність кожної зі сторін,
      – розповів міністр.

      Він також підкреслив, що у попередні роки був певний конфлікт між "Нафтогазом" та Кабінетом Міністрів щодо поглядів на модель розподілу повноважень.

      "В останні два тижні ми дуже активно працювали, розробили комплексне компромісне рішення. Ба більше, сьогодні в одній команді разом працюють Президент, Кабінет Міністрів і Верховна Рада. Відтак є всі можливості, щоб забезпечити ухвалення цього рішення", – зазначив Оржель.

      Що таке анбандлінг?Анбандлінг власності – це відокремлення виробництва енергії від її передачі. Тобто, фактично заперечує можливість того, щоб одна компанія і виробляла, і транспортувала енергію.

      Саме таку мету переслідує третій енергопакет Європейського Союзу.

      blog_ava
      День вчителя 2019: дата та традиції святкування
      сьогодні
      5784
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Олексій Оржель Газ ГТС Нафтогаз
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як письменник-початківець зумів завоювати сучасного читача: інтерв'ю з Андрієм Новіком
      сьогодні , 14:00 Як письменник-початківець зумів завоювати сучасного читача: інтерв'ю з Андрієм Новіком
      Ірина Буртик 147
      В автозаках співали гімн України, – ексклюзивне інтерв'ю зі звільненим моряком Андрієм Ейдером
      сьогодні , 13:00 В автозаках співали гімн України, – ексклюзивне інтерв'ю зі звільненим моряком Андрієм Ейдером
      Катерина Петренко 523
      Шахтар – Манчестер Сіті: анонс матчу Ліги чемпіонів
      сьогодні , 12:30 Шахтар – Манчестер Сіті: анонс матчу Ліги чемпіонів
      342
      "Газпром" снова будет зависеть от украинской газовой трубы
      сьогодні , 12:03 "Газпром" снова будет зависеть от украинской газовой трубы
      Злой Одессит 4318
      Союзна держава Росії та Білорусі: що це таке та як вона вплине на Україну
      сьогодні , 08:52 Союзна держава Росії та Білорусі: що це таке та як вона вплине на Україну
      4113
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук