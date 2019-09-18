Кабмін забере у "Нафтогазу" функцію контролю за українською ГТС

Під час свого засідання 18 вересня Кабінет Міністрів основною темою виділив відділення оператора газотранспортної системи від НАК "Нафтогаз". На думку уряду, це дозволить уберегтися від різного роду зловживань.

Вже до кінця року цілком реально підписати відповідні договори про газопроводи та транспортування газу згідно з європейськими вимогами, підкреслив міністр енергетики Олексій Оржель за результатами засідання уряду.

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Усі знаємо, що наш договір з Росією про транспортування газу діє до кінця року. Щоб вийти з такою позицією, ми повністю оновили план анбандлінгу, заклали чіткі терміни та заклали відповідальність кожної зі сторін,

– розповів міністр.

Він також підкреслив, що у попередні роки був певний конфлікт між "Нафтогазом" та Кабінетом Міністрів щодо поглядів на модель розподілу повноважень.

"В останні два тижні ми дуже активно працювали, розробили комплексне компромісне рішення. Ба більше, сьогодні в одній команді разом працюють Президент, Кабінет Міністрів і Верховна Рада. Відтак є всі можливості, щоб забезпечити ухвалення цього рішення", – зазначив Оржель.

Що таке анбандлінг?Анбандлінг власності – це відокремлення виробництва енергії від її передачі. Тобто, фактично заперечує можливість того, щоб одна компанія і виробляла, і транспортувала енергію.



Саме таку мету переслідує третій енергопакет Європейського Союзу.