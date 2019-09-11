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      Прем'єр Гончарук пояснив, для чого Україні рекордні запаси газу

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      З величезними запасами газу Україна впевнено почувається перед "транзитними" переговорами, – Гончарук
      З величезними запасами газу Україна впевнено почувається перед "транзитними" переговорами, – Гончарук / galnet.fm

      "Нафтогаз" накопичив у підземних газосховищах понад 19 мільярдів кубометрів газу, що стало рекордом за попередні 7 років. За словами Прем'єр-міністра Олексія Гончарука, Україні такі великі запаси блакитного палива потрібні для того, аби впевнено почуватися при газових переговорах з Росією.

      Переговори з Росією щодо транзиту газу через Україну віщують багато ризиків для держави, наголосив Гончарук під час свого брифінгу за результатами засідання Кабміну 11 вересня.

      До слова: Узимку вдома в українців буде тепло: "Нафтогаз" накопичив рекордну кількість газу

      Для того, щоб мати впевнені позиції, щоб не стати жертвою тиску в переговорах, держава Україна наповнила свою систему таким чином, щоб бути мінімально вразливою до спроб натиснути під час переговорів,
      – пояснив глава уряду.

      За його словами, з таким запасом влада почувається доволі впевнено перед першим раундом переговорів, який відбудеться наступного тижня.

      Що відомо про контракт між Україною та Росією про транзит газу?Чинний контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" про транзит російського газу через територію України завершується 31 грудня 2019 року, тому вже 1 січня 2020-го сторони мають укласти нову угоду.

      З українського боку контракт з росіянами має підписати новий український оператор газотранспортної системи. Його "Нафтогаз" створив на початку лютого 2019 року.

      Однак Росія наразі ніяк не демонструє того, що налаштована на результативні переговори. Натомість триває активне будівництво скандального російського"Північного потоку-2". Цей газопровід постачатиме газ до Європи в обхід України. Працює Росія і над "Турецьким потоком", який має таку ж мету.

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      Теги: Новини України Новини політики Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Газовий конфлікт Газ
      Джерело: 24 канал
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