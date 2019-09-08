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      Узимку вдома в українців буде тепло: "Нафтогаз" накопичив рекордну кількість газу

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      У домівках буде тепло
      У домівках буде тепло / Ілюстративне фото (pixabay)

      Україна накопичила найбільші запаси газу у підземних сховищах за останні 7 років. А це означає, що проблем з теплом в опалювальному сезоні 2019 – 2020 роках не буде.

      Про це заявив прес-центр НАК "Нафтогаз-України" на своїй сторінці у фейсбуці.

      Читайте також: Газові переговори між Україною та Росією: у Москві анонсували поступ

      У повідомленні мовиться, що запаси газу в підземних сховищах України зросли з 18,25 мільярда кубометрів станом на кінець серпня до 18,7 мільярда кубометрів на кінець першого тижня вересня.

      "Це найбільший рівень запасів у сховищах за останні 7 років", – наголосили в "Нафтогазі". Причому щодоби до сховищ продовжують закачувати по 78 мільйонів кубічних метрів газу.

      "Накопиченого запасу буде достатньо, щоб пройти найближчий опалювальний сезон", – переконані у компанії.

      Зазначимо, 3 вересня у "Нафтогазі" зазначали, що для забезпечення "сталого проходження осінньо-зимового сезону 2019 – 2020 років" необхідно накопичити в газосховищах приблизно 20 мільярдів кубометрів газу.

      Це цікаво: Платіжки за тепло можна зменшити удвічі або й більше, – Бабак

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      Теги: Новини України Газ Нафтогаз Комунальні послуги Опалювальний сезон
      Джерело: 24 канал
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