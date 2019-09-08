Зимой дома у украинцев будет тепло: "Нафтогаз" накопил рекордное количество газа

Украина накопила самые большие запасы газа в подземных хранилищах за последние 7 лет. А это означает, что проблем с теплом в отопительном сезоне 2019 – 2020 годах не будет.

Об этом заявил пресс-центр НАК "Нафтогаз Украины" на своей странице в фейсбуке.

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В сообщении говорится, что запасы газа в подземных хранилищах Украины выросли с 18,25 миллиарда кубометров по состоянию на конец августа до 18,7 миллиарда кубометров на конец первой недели сентября.

"Это самый большой уровень запасов в хранилищах за последние 7 лет", – отметили в "Нафтогазе". Причем ежесуточно в хранилища продолжают закачивать по 78 миллионов кубических метров газа.

"Накопленного запаса будет достаточно, чтобы пройти ближайший отопительный сезон", – убеждены в компании.

Отметим, 3 сентября в "Нафтогазе" отмечали, что для обеспечения "устойчивого прохождения осенне-зимнего сезона 2019 – 2020 годов" необходимо накопить в газохранилищах примерно 20 миллиардов кубометров газа.

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