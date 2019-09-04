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      Платежки за тепло можно уменьшить вдвое или больше, – Бабак

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      Алена Бабак – министр развития общин и территорий
      Алена Бабак – министр развития общин и территорий / slovoidilo.ua

      Руководитель Министерства развития общин и территорий анонсировала начало работы Фонда энергоэффективности. Именно благодаря его работе, по мнению министра, удастся модернизировать многоквартирные дома украинцев и существенно уменьшить оплату за самую дорогую коммунальную услугу – теплоснабжение.

      Раньше была только одна правительственная программа по энергоэффективности, теперь будет больше. Об этом 24 каналу 4 сентября рассказала сама глава министерства Алена Бабак.

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      Она сообщила, что в Украине 80% многоквартирных домов нуждаются в модернизации в плане повышения энергосбережения.

      Ранее государство поддерживало лишь программу "теплых кредитов". Эта программа, говорит Бабак, была эффективной, но она предлагала лишь краткосрочные решения – замену окон, небольшое утепление стен или фасада. Зато Фонд открывает финансирование комплексных проектов модернизации через программу Энергодом.

      Мы ожидаем, что благодаря работе Фонда сократится потребление энергии многоквартирными домами – от 20 до 60 процентов. Это значит, что платежки за самую дорогую коммунальную услугу теплоснабжения можно уменьшить в два, а возможно даже в больше раз,
      – отметила Бабак.

      За 5 лет работы Фонда, как ожидает правительство, энергоэффективными станут не менее 16 тысяч домов. А это сэкономит для государства 1,5 миллиарда кубометров газа.

      "Наша задача – объявить о начале работы Фонда и проинформировать всех жителей домов, как они могут воспользоваться его услугами", – подытожила глава Министерства развития общин и территорий.

      Видео 24 канала всего разговора с министром Аленой Бабак:

      Алена Бабак – экс-нардеп от "Самопомочи", была в рабочей группе по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства при Минрегионе. Подробно биографию министра читайте в материале 24 канала.

      Отметим, что Министерство развития общин и территорий – это реорганизованное Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

      Альона Бабак
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      Автор: Людмила Кушнир, Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Министерство развития общин и территорий Алена Бабак Коммунальные услуги Энергоэффективность
      Источник: 24 канал
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