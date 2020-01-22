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      Налог на недвижимость 2020: когда и сколько надо заплатить

      23186 Читати новину українською
      Налог на недвижимость 2020 / 24 канал

      Украинцы платят налог на недвижимость за так называемые "лишние" квадратные метры. В 2020 налог увеличился.

      Далее в материале читайте больше, как и за что начисляют налог на недвижимость, кто и когда его должен оплатить.

      Больше читайте в материале: Как платить налог на недвижимость в Украине в 2020 году

      Как начисляется налог на недвижимость?

      Облагаются так называемые "лишние" квадратные метры, для физических лиц это:

      - квартиры площадью более 60 квадратных метров;

      - частные дома площадью более 120 метров квадратных;

      - квартира + дом общей площадью более 180 квадратных метров.

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      Налог на недвижимость 2020: как начисляется

      Ставку налога определяет местный совет. В различных городах и областях Украины эта сумма может отличаться, но по закону она не может превышать 1,5% от размера минимальной заработной платы за 1 квадратный метр.

      С 1 января 2020 года минимальная зарплата в Украине составляет 4723 гривны.

      В 2019 году она была на уровне 4173 гривны, поскольку налог на недвижимость начисляется за прошлый год, то максимальная ставка налога составит не более 1,5% от этой суммы – то есть не более 62,6 гривен за 1 "лишний" квадрат.

      Налог на недвижимость в городах Украины:

      Киев, Одесса, Харьков – 1% от размера минимальной зарплаты (41,73 грн за каждый "лишний" метр квадратный);

      Львов – физические лица за одноквартирный, дачный или садовый дом будут уплачивать 1%, а за квартиру в двух- или многоквартирном доме – 0,5%;

      податок на нерухомість Львів
      Ставка налога на недвижимость во Львове отличается от других городов Украины / Фото: 24 канал

      Кто и когда платит налог на недвижимость?

      Как мы уже знаем, налог на недвижимость начисляется за предыдущий календарный год.

      Платежки от Государственной фискальной службы поступать до 1 июля 2020 года. Уплатить сумму, указанную у них нужно в течение 60 дней с момента получения квитанции.

      Если до 1 июля вы не получите такой платежки, обратитесь в местный орган ГФС, чтобы избежать штрафа за просрочку оплаты.

      Юрист пояснил, надо ли платить налог на недвижимость за недостроенный дом площадью более 120 метров квадратных.

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      Теги: Публикации Статьи Деньги Законодательство Налоги Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Коммунальные услуги
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