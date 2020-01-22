Податок на нерухомість 2020: коли і скільки треба заплатити

Українці сплачують податок на нерухомість за так звані "зайві" квадратні метри. У 2020 податок збільшився.

Далі у матеріалі читайте більше, як і за що нараховують податок на нерухомість, хто і коли його повинен сплатити.

Дізнайтесь більше: Як платити податок на нерухомість в Україні у 2020 році

Як нараховується податок на нерухомість?

Оподатковуються так звані "зайві" квадратні метри, для фізичних осіб це:

- квартири площею понад 60 метрів квадратних;

- приватні будинки площею понад 120 метрів квадратних;

- квартира + будинок загальною площею понад 180 метрів квадратних.



Податок на нерухомість 2020: як нараховується

Ставку податку визначає місцева рада. У різних містах та областях України ця сума може відрізнятись, але за законом вона не може перевищувати 1,5% від розміру мінімальної заробітної плати за 1 квадратний метр.

З 1 січня 2020 року мінімальна зарплата в Україні становить 4723 гривні.

У 2019 вона була на рівні 4173 гривні, оскільки податок на нерухомість нараховується за минулий рік, то максимальна ставка податку становитиме не більше 1,5% від цієї суми – тобто щонайбільше 62,6 гривень за 1 "зайвий" квадрат.

Податок на нерухомість у містах України:

Київ, Одеса, Харків – 1% від розміру мінімальної зарплати (41,73 грн за кожен "зайвий" метр квадратний);

Львів – фізичні особи за одноквартирний, дачний чи садовий будинок будуть сплачувати 1%, а за квартиру у дво- чи багатоквартирному будинку – 0,5%;



Ставка податку на нерухомість у Львові відрізняється від інших міст України / Фото: 24 канал

Хто і коли сплачує податок на нерухомість?

Як ми вже знаємо, податок на нерухомість нараховується за попередній календарний рік.

Платіжки від Державної фіскальної служби мають надійти до 1 липня 2020. Сплатити суму, зазначену у них потрібно впродовж 60 днів з моменту отримання квитанції.

Якщо до 1 липня ви не отримаєте такої платіжки, зверніться до місцевого органу ДФС, щоб уникнути штрафу за протермінування оплати.

Юрист пояснив, чи треба платити податок на нерухомість за недобудований будинок площею понад 120 метрів квадратних.