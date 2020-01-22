17:14
22 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: У Лукашенка дух Мойсея. Подарунок для Кіма
      Вєсті Кремля
      22:01, 21 січня
      Вєсті.UA: Дорогий портрет Зеленського у Баканова. Венедіктова намела нового помічника
      Вєсті.UA
      19:28, 21 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Публікації Статті
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020

      Податок на нерухомість 2020: коли і скільки треба заплатити

      14527 Читать новость на русском
      Податок на нерухомість 2020 / 24 канал

      Українці сплачують податок на нерухомість за так звані "зайві" квадратні метри. У 2020 податок збільшився.

      Далі у матеріалі читайте більше, як і за що нараховують податок на нерухомість, хто і коли його повинен сплатити.

      Дізнайтесь більше: Як платити податок на нерухомість в Україні у 2020 році

      Як нараховується податок на нерухомість?

      Оподатковуються так звані "зайві" квадратні метри, для фізичних осіб це:

      - квартири площею понад 60 метрів квадратних;

      - приватні будинки площею понад 120 метрів квадратних;

      - квартира + будинок загальною площею понад 180 метрів квадратних.

      податок на нерухомість 2019
      Податок на нерухомість 2020: як нараховується

      Ставку податку визначає місцева рада. У різних містах та областях України ця сума може відрізнятись, але за законом вона не може перевищувати 1,5% від розміру мінімальної заробітної плати за 1 квадратний метр.

      З 1 січня 2020 року мінімальна зарплата в Україні становить 4723 гривні

      У 2019 вона була на рівні 4173 гривні, оскільки податок на нерухомість нараховується за минулий рік, то максимальна ставка податку становитиме не більше 1,5% від цієї суми – тобто щонайбільше 62,6 гривень за 1 "зайвий" квадрат.

      Податок на нерухомість у містах України:

      Київ, Одеса, Харків – 1% від розміру мінімальної зарплати (41,73 грн за кожен "зайвий" метр квадратний);

      Львів – фізичні особи за одноквартирний, дачний чи садовий будинок будуть сплачувати 1%, а за квартиру у дво- чи багатоквартирному будинку – 0,5%;

      податок на нерухомість Львів
      Ставка податку на нерухомість у Львові відрізняється від інших міст України / Фото: 24 канал

      Хто і коли сплачує податок на нерухомість?

      Як ми вже знаємо, податок на нерухомість нараховується за попередній календарний рік.

      Платіжки від Державної фіскальної служби мають надійти до 1 липня 2020. Сплатити суму, зазначену у них потрібно впродовж 60 днів з моменту отримання квитанції.

      Якщо до 1 липня ви не отримаєте такої платіжки, зверніться до місцевого органу ДФС, щоб уникнути штрафу за протермінування оплати.

      Юрист пояснив, чи треба платити податок на нерухомість за недобудований будинок площею понад 120 метрів квадратних.

      Канікули в Україні 2019 – 2020: коли відпочиватимуть школярі
      сьогодні
      79096
      Теги: Гроші Публікації Статті Законодавство Податки Новини нерухомості Новини нерухомості України Комунальні послуги
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:10 В України не буде митного союз з ЄС: чому тут немає "зради"
      Блоги 65
      сьогодні , 16:41 Податок на нерухомість 2020: коли і скільки треба заплатити
      14527
      21 січня , 15:31 Українська красуня дала майстер-клас гри в покерному хедз-апі
      1233
      21 січня , 07:30 Харчова алергія: як розпізнати симптоми, можливі причини та що робити
      2074
      сьогодні , 16:21 Що змінять у новому трудовому кодексі: страйки, виплати, покарання за булінг
      13902
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук