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      Нужно ли платить налог на недвижимость за недостроенный дом: объяснение юриста

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      Налог на недвижимость: надо ли платить за недостроенный дом
      Налог на недвижимость: надо ли платить за недостроенный дом / Фото из открытых источников

      Ежегодно украинцы платят налог на недвижимость – налог на так называемые "лишние" метры. Но все ли должны его платить?

      А что делать тем, кто живет в недостроенном частном доме? Кто из украинцев вообще освобожден от уплаты такого налога?

      На эти вопросы в комментарии 24 каналу ответил юрист практики интеллектуальной собственности, недвижимости и земельного права Андрей Григоренко.

      Смотрите также: За что на самом деле платят налоги рабочие мигранты, студенты и пенсионеры

      Как пояснил специалист, согласно действующей редакции Налогового кодекса, плательщиками такого налога являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, которые являются владельцами oбьектив жилой и/абo нежилой недвижимости.

      Базой налогообложения является загальнa площадь объекта жилой и нежилой недвижимости.

      Однако для физических и юридических лиц эта процедура может несколько отличаться.

      Да, для физических лиц ставка налога на недвижимость исчисляется контролирующим органом нa основании данных Государственного реестра вещественных прaв на недвижимость.

      Зато юридические лица должны вычислить эту сумму самостоятельно, исходя из общей площади каждого окремогo объекта налогообложения нa основании документов, чтo подтверждают право собственности на этот объект.

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      Как считать налог на недвижимость

      Кто не платит налог на недвижимость?

      От налогообложения недвижимости освобождаются граждане, общая площадь недвижимости которых не превышает:

      60 квадратных метров – для владельцев квартир;

      120 квадратных метров – для владельцев домов;

      180 квадратных метров – для разных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их частей (например, если в собственности налогоплательщика есть одновременно несколько квартир или домов или их частей).

      Налог платим именно за "лишние" квадраты. Если у вас квартира площадью 70 квадратных метров, то к концу года вам нужно оплатить налог за эти лишние 10 квадратных метров.

      Ставку налога на недвижимость устанавливают местные администрации. В 2019-м эта сумма не будет превышать 1,5% от размера минимальной зарплаты, которая с 1 января составляет 4173 гривны.

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      Нужно ли платить за недострой?

      По словам юриста, что касается дома, который еще не достроен, и еще не зарегистрирован в реестре прав, налог на недвижимость с него платить не нужно.

      По Гражданскому кодексу Украины, такой дом еще является не имуществом, до окончания строительства его расценивают как совокупность строительных материалов.

      По данным ГФС, в 2018-м украинцы уплатили рекордную сумму налога на недвижимость – 753,2 миллиона гривен.

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      Теги: Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Налоги Строительство
      Источник: 24 канал
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