Какие изменения ожидают украинцев с января 2019-го

В следующем году получим новую минимальную зарплату. Субсидии государство начнет выплачивать деньгами, а за медицинские услуги будет платить Национальная служба здоровья. Также по-новому обещают проверять бизнес и регистрировать безработных.

Новая минимальная зарплата

Государственным бюджетом-2019 установлен минимальный размер заработной платы с 1 января 2019 года – 4173 гривны. Это на 12% больше нынешних 3700 гривен. Поэтому для всех, у кого заработная плата рассчитывается с привязкой к "минималке" – доход возрастет.

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Зато научно-педагогическим работникам в правительстве обещают увеличить заработную плату на 20%. Вырастут зарплаты также у военнослужащих-контрактников.

Однако экономисты отмечают – рост "минималки" вновь может спровоцировать долги по выплате зарплат и даст нагрузку на малый и средний бизнес.

А вот средний рост заработной платы работников бюджетного сектора в 2019 году ограничат до 9,4%. Это даже МВФ пообещали.

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Новая работа энергорынка

С 1 января 2019 года энергоуслуги клиентам в Украине будут предоставлять две разные компании. Поэтому в прошлое отойдут облэнерго: каждое разделится на оператора системы распределения и компанию-поставщика.

Для потребителя это значит: будет 2 договора – о предоставлении услуг по распределению и о поставках электроэнергии. В платежке теперь будет две отдельные строки: за услуги распределения и за услуги поставки электроэнергии. Но на тариф пока это не повлияет.

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Монетизация субсидий

Наконец заработает монетизация субсидий. Правительство приняло соответствующее постановление, которым прописало алгоритм монетизации. Она будет проходить в три этапа.

1. С 1 января 2019 года участвовать в монетизации льгот и субсидий будут семьи, которые обратятся за помощью впервые. Деньги будут поступать на их персональный аккаунт в "Ощадбанке". Банк будет рассчитываться за субсидианта с поставщиками коммунальных услуг и сразу информировать SMS-сообщением граждан о том, сколько им осталось доплатить за коммуналку.

Тем семьям, которые участвуют в монетизации, не нужно будет ежемесячно платить свой обязательный платеж отдельно за каждый вид услуги. Государство через "Ощадбанк" будет платить часть коммуналки, в пределах выделенной субсидии и социальных норм, а субсидианты будут доплачивать вторую часть счета.

2. 1 мая 2019 года монетизация коснется тех, кто получает субсидию или льготу уже много лет, в том числе пользуется помощью в летний период.

3. С 1 октября 2019 года заработает полномасштабная монетизация, когда каждый, кто является получателем жилищной субсидии, будет получать по результатам отопительного сезона наличными все, что было сэкономлено.

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Новации медреформы в 2019-м

С 1 января 2019 года все учреждения первичного звена медицинской помощи должны перезаключить договоры с Нацслужбой здоровья. То есть – не только заведения, которые не работали со Службой в 2018 году, но и те, которые уже имеют договор, потому что такой действует только до конца текущего года. На следующий год Украина перейдет на новую модель финансирования – оплаты за медицинские услуги от Национальной службы здоровья по принципу "деньги следуют за пациентом".

К июню 2019 года включительно все коммунальные медицинские учреждения, где работают семейные врачи, терапевты, педиатры, будут получать оплаты по договору с Национальной службой здоровья за пациентов, которые не подписали декларации и проживают на территории обслуживания медицинского учреждения. Но даже после этого пациентам, которые не выбрали своего семейного врача или находятся в отпуске или командировке, семейный врач должен предоставить безвозмездно медицинскую помощь в неотложном состоянии, объяснили в Минздраве.

Проверки бизнеса по-новому

В следующем году также изменят систему проверок бизнеса. Бизнес больше не будут проверять по формальному принципу.

По словам Гройсмана, проверки компаний будут происходить в соответствии с предварительным планом, который будет абсолютно открытым. Узнать, не планируется ли проверка вашего бизнеса – можно на Инспекционном портале.

Проверять будут контроллеры, причем – по списку конкретных рисков деятельности компании.

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Новые тарифы "Укрпочты"

С нового года изменится стоимость некоторых услуг "Укрпочты". В частности:

- "Стандарт" весом 10 кг – 42 грн в пределах области, 48 грн – по Украине (сейчас 39,6 и 45,6 гривны соответственно);

- отправление весом 30 кг – 80 грн по области, 85 грн – по Украине (сейчас 75 и 81 гривна соответственно);

- цена за адресной забор отправления – вырастет на 3 гривны до 15;

- "Экспресс" весом 10 кг – 49 гривен в пределах области, 55 – в пределах Украины (сейчас 44 и 50 гривен соответственно);

- отправление весом 30 кг – 90 гривен в пределах области, 95 – по Украине (действующие тарифы 84 и 90 грн соответственно);

- "SmartBox" для размера XS – вырастет с 30 до 35 грн за одну коробку, для размера S – с 33 до 38 гривен, для размера М – с 39 до 44, для размера L – с 45 до 50 грн.

Отправление "Экспресс" и "Стандарт" будут иметь единственный размер наибольшей стороны – до 70 см, вместо нынешних 35 и 50.

Отменят доплату за доставку в деревни, безотносительно от места отправления и получения. Экономия за каждое отправление для клиентов составит 12 грн.

Также "Укрпочта" снизит оценочную стоимость доставки посылок с 1,2% (но не менее 3 грн) до 1% (не менее 1 грн).

Новый порядок регистрации безработных

С нового года в Госслужбе занятости введут институт "карьерного советника", согласно принятому правительством новому "Порядку регистрации, перерегистрации безработных и ведения учета лиц, ищущих работу".

За ним учет лиц будет проводить центр занятости независимо от зарегистрированного места жительства или пребывания таких лиц.

Для того, чтобы стать на учет, указанные лица должны:

- предъявить паспорт гражданина Украины (или вид на жительство, или удостоверение беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите или которому предоставлена ​​временная защита);

- справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов;

- сообщить об образовании, опыте работы, занятости или пребывании в трудовых отношениях.

Далее карьерный советник будет обеспечивать сопровождение гражданина, который регистрируется как безработный, и содействие в поиске работы, планировании карьеры – предоставлять консультации по трудоустройству и профессиональной подготовки, переподготовки и тому подобное.

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