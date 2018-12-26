Реформа электроснабжения: как будем платить за электроэнергию в 2019

С начала следующего года украинский рынок электроэнергии начнет меняться, чтобы работать по европейской модели. Попрощаемся с монопольными облэнерго – отныне они превратятся в оператора системы распределения и поставщика электроэнергии, которые будут предоставлять соответствующие услуги. Изменится и система начисления за услуги.

Как теперь будем платить, кому и за что – разбирались журналисты 24 канала.

В ноябре жители Киева начали получать новые счета за потребленную электроэнергию, а с ними – образец заявления договора для потребителя о предоставлении услуг по распределению (передаче) электрической энергии. В компании ДТЭК Киевские электросети разъяснили – что изменится, как и далее пользоваться электроэнергией, кому платить по счетам.

Но эти изменения универсальны и касаются не только киевлян – по такому же принципу будут разделены все бывшие облэнерго.

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Что изменится?

В июле 2019 года в Украине начнет работу новый рынок энергетики. Это предусмотрено Законом "О рынке электрической энергии". Его называют "энергетическим безвизом", он должен сделать рынок открытым и создатьст

Уже с 1 января следующего года энергоуслуги клиентам будет предоставлять не одно облэнерго, а две разные компании: оператор системы распределения (ОСР) ( в Киеве это "ДТЭК Киевские электросети") и компания-поставщик ( в для киевлян – "Киевские энергетические услуги").

Функции Оператора системы распределения электроэнергии:

- отвечает за качество и надежность электроснабжения;

- управляет системой распределения;

- эксплуатирует и ремонтирует линии электропередач, подстанции и другие энергообъекты;

- осуществляет подсоединение/отсоединение от системы распределения (линий);

- устанавливает счетчики электроэнергии и фиксирует их показания.

Функции компании-поставщика электроэнергии:

- поставляет электроэнергию потребителям;

- обслуживает клиентов по вопросам начислений и расчетов стоимости и условий оплаты, корректности расчетов за электроэнергию;

- предоставляет клиентам дополнительные услуги, например, по энергоэффективности.

В каждом регионе государство выбирает одного поставщика электроэнергии населению и малому бизнесу, называется он Поставщик универсальной услуги. В Киеве такой энергопоставщик – Киевские энергетические услуги.

Все облэнерго разделятся на компании по распределению и поставке электроэнергии

Как присоединиться?

Итак, со следующего года потребители будут иметь 2 договора – о предоставлении услуг по распределению и поставке электроэнергии. (Киевляне могут найти их на официальной странице АО ДТЭК Киевские электросети).

Чтобы перезаключить договор с новой компанией – нет необходимости лично заполнять и приносить бланк заявления. Государство предусмотрело упрощенную процедуру.

Достаточно:

- пользоваться услугами и своевременно оплачивать счета – вы автоматически присоединитесь к услугам компании-поставщика электроэнергии. Но стоит ознакомиться с образцом заявления – там есть информация об изменениях.

- также ознакомьтесь с договором и тарифами на электроэнергию, которые установило государство.

Что изменится в счетах?

Только внешний вид, и то – после 1 февраля. Каждый потребитель получит общий платежный документ с новыми реквизитами. В платежке будет две отдельных строки: за услуги распределения и за услуги поставки электроэнергии.

Как платить за электроэнергию с 2019 года

Подорожает ли электроэнергия?

Нет. По крайней мере, пока. Разделение тарифа на 2 части не влияет на тариф. Его устанавливает и контролирует государство. Но благодаря разделению услуг на поставку и распределение – это, к слову, европейская, практика – потребитель будет четко понимать, кому и за что платит (смотрите в инфографике выше – за что будет отвечать каждая энергокомпания).

Как платить и передавать показания счетчика?

Все расчеты проводятся через компанию-поставщика (для киевлян Киевские энергетические услуги). Если будете платить через банк, интернет-банкинг – укажите новые реквизиты ( есть на сайтах и в первых счетах от поставщика, которые будут доставлены клиентам в феврале 2019 года).

В системе "Личный кабинет" ДТЭК Киевские электросети и электронных платежных системах данные изменятся автоматически.

Показания счетчиков можно передать как и раньше – через "Личный кабинет" (это самый удобный способ, считают в ДТЭК Киевские электросети), по телефону колл-центра 15-88, в онлайн-чате на странице Facebook ДТЭК Киевские электросети. Но заметьте – это для киевлян. Для потребителей других облэнерго – актуальными будут реквизиты и контакты ваших новосозданных ОСР и поставщиков.

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