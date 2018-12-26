Реформа електропостачання: як будемо платити за електроенергію в 2019

З початку наступного року український ринок електроенергії почне змінюватись, щоб працювати за європейською моделлю. Попрощаємося із монопольними обленерго – відтепер вони перетворяться на оператора системи розподілу та постачальника електроенергії, і надаватимуть відповідні послуги. Зміниться система нарахування за послуги.

Як тепер платитимемо, кому і за що – розбиралися журналісти 24 каналу.

У листопаді мешканці Києва почали отримувати нові рахунки за спожиту електроенергію, а з ними – зразок заяви договору для споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії. У компанії ДТЕК Київські електромережі роз'яснили – що зміниться, як і далі користуватися електроенергією, кому платити за рахунками.

Але ці зміни універсальні і стосуватимуться не лише киян – за таким самим принципом будуть розділені усі колишні обленерго.

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Що зміниться?

У липні 2019 року в Україні почне роботу новий ринок енергетики. Це передбачено Законом "Про ринок електричної енергії". Його називають "енергетичним безвізом", він має зробити ринок відкритим і створить нові можливості і вигоди для енергобізнесу і клієнтів.

Вже з 1 січня наступного року енергопослуги клієнтам надаватиме не одне обленерго, а дві різні компанії: оператор системи розподілу (ОСР) (у Києві це "ДТЕК Київські електромережі") і компанія-постачальник (для киян – "Київські енергетичні послуги").

Функції Оператора системи розподілу електроенергії:

- відповідає за якість і надійність електропостачання;

- керує системою розподілу;

- експлуатує та ремонтує лінії електропередач, підстанції та інші енергооб’єкти;

- здійснює під’єднання/від’єднання від системи розподілу (ліній);

- встановлює лічильники електроенергії й фіксує їхні показання.

Функції компанії-постачальника електроенергії:

- постачає електроенергію споживачам;

- обслуговує клієнтів із питань нарахувань та розрахунків вартості й умов оплати, коректності розрахунків за електроенергію;

- надає клієнтам додаткові послуги, наприклад, з енергоефективності.

У кожному регіоні держава вибирає одного постачальника електроенергії населенню та малому бізнесу, називається він Постачальник універсальної послуги. У Києві такий енергопостачальник – Київські енергетичні послуги.



Усі обленерго розділяться на компанії з розподілу та постачання електроенергії

Як приєднатися?

Отже, з наступного року споживачі матимуть 2 договори – про надання послуг з розподілу і про постачання електроенергії. Кияни можуть знайти їх на офіційній сторінці "ДТЕК Київські електромережі".

Щоб переукласти договір з новою компанією, не треба особисто заповнювати і приносити бланк заяви. Держава передбачила спрощену процедуру.

Достатньо:

- користуватися послугами і своєчасно оплачувати рахунки – ви автоматично приєднаєтесь до послуг компанії-постачальника електроенергії. Але варто ознайомитися зі зразком заяви – там є інформація про зміни.

- також ознайомтеся з договором і тарифами на електроенергію, які встановила держава.

Що зміниться в рахунках?

Лише зовнішній вигляд, і то – після 1 лютого. Кожен споживач отримає загальний платіжний документ з новими реквізитами. У платіжці буде два окремих рядки: за послуги розподілу і за послуги постачання електроенергії.

Чи подорожчає електроенергія?

Ні. Принаймні, поки що. Поділ тарифу на 2 частини не впливає на тариф. Його встановлює і контролює держава. Але завдяки поділу послуг на постачання і розподіл – це, до слова, європейська практика – споживач чітко розумітиме, кому і за що платить (дивіться у інфографіці вище – за що відповідатиме кожна енергокомпанія).



Як платити за електроенергію з 2019 року

Як платити і передавати покази лічильника?

Всі розрахунки проводяться через компанію-постачальника (для киян Київські енергетичні послуги). Якщо сплачуватимете через банк, інтернет-банкінг – вкажіть нові реквізити ( є на сайтах і в перших рахунках від постачальника, які будуть доставлені клієнтам в лютому 2019 року).

В системі "Особистий кабінет" ДТЕК Київські електромережі і електронних платіжних системах дані зміняться автоматично.

Покази лічильників можна передати як і раніше – через "Особистий кабінет" (це найзручніший спосіб, вважають у ДТЕК Київські електромережі), телефоном колл-центру 15-88, в онлайн-чаті на сторінці Facebook ДТЕК Київські електромережі. Але зауважте – це для киян. Для споживачів інших обленерго – актуальними будуть реквізити і контакти ваших новостворених ОСР та постачальників.

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