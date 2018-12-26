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      Реформа електропостачання: як будемо платити за електроенергію в 2019

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      Реформа електропостачання 2019 - як будемо платити за електроенергію в 2019 році
      Як реформують електропостачання / 24 канал

      З початку наступного року український ринок електроенергії почне змінюватись, щоб працювати за європейською моделлю. Попрощаємося із монопольними обленерго – відтепер вони перетворяться на оператора системи розподілу та постачальника електроенергії, і надаватимуть відповідні послуги. Зміниться система нарахування за послуги.

      Як тепер платитимемо, кому і за що – розбиралися журналісти 24 каналу.

      У листопаді мешканці Києва почали отримувати нові рахунки за спожиту електроенергію, а з ними – зразок заяви договору для споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії. У компанії ДТЕК Київські електромережі роз'яснили – що зміниться, як і далі користуватися електроенергією, кому платити за рахунками.

      Але ці зміни універсальні і стосуватимуться не лише киян – за таким самим принципом будуть розділені усі колишні обленерго.

      Читайте також: Обленерго реформують: коли і скільки платитимемо по-новому 

      Що зміниться?

      У липні 2019 року в Україні почне роботу новий ринок енергетики. Це передбачено Законом "Про ринок електричної енергії". Його називають "енергетичним безвізом", він має зробити ринок відкритим і створить нові можливості і вигоди для енергобізнесу і клієнтів.

      Вже з 1 січня наступного року енергопослуги клієнтам надаватиме не одне обленерго, а дві різні компанії: оператор системи розподілу (ОСР) (у Києві це "ДТЕК Київські електромережі") і компанія-постачальник (для киян – "Київські енергетичні послуги").

      Функції Оператора системи розподілу електроенергії:

      - відповідає за якість і надійність електропостачання;
      - керує системою розподілу;
      - експлуатує та ремонтує лінії електропередач, підстанції та інші енергооб’єкти;
      - здійснює під’єднання/від’єднання від системи розподілу (ліній);
      - встановлює лічильники електроенергії й фіксує їхні показання.

      Функції компанії-постачальника електроенергії:

      - постачає електроенергію споживачам;
      - обслуговує клієнтів із питань нарахувань та розрахунків вартості й умов оплати, коректності розрахунків за електроенергію;
      - надає клієнтам додаткові послуги, наприклад, з енергоефективності.

      У кожному регіоні держава вибирає одного постачальника електроенергії населенню та малому бізнесу, називається він Постачальник універсальної послуги. У Києві такий енергопостачальник – Київські енергетичні послуги.

      Обленерго розділяться на 2 компанії
      Усі обленерго розділяться на компанії з розподілу та постачання електроенергії

      Як приєднатися?

      Отже, з наступного року споживачі матимуть 2 договори – про надання послуг з розподілу і про постачання електроенергії. Кияни можуть знайти їх на офіційній сторінці "ДТЕК Київські електромережі".

      Щоб переукласти договір з новою компанією, не треба особисто заповнювати і приносити бланк заяви. Держава передбачила спрощену процедуру.

      Достатньо:

      - користуватися послугами і своєчасно оплачувати рахунки – ви автоматично приєднаєтесь до послуг компанії-постачальника електроенергії. Але варто ознайомитися зі зразком заяви – там є інформація про зміни.
      - також ознайомтеся з договором і тарифами на електроенергію, які встановила держава.

      Що зміниться в рахунках?

      Лише зовнішній вигляд, і то – після 1 лютого. Кожен споживач отримає загальний платіжний документ з новими реквізитами. У платіжці буде два окремих рядки: за послуги розподілу і за послуги постачання електроенергії.

      Чи подорожчає електроенергія?

      Ні. Принаймні, поки що. Поділ тарифу на 2 частини не впливає на тариф. Його встановлює і контролює держава. Але завдяки поділу послуг на постачання і розподіл – це, до слова, європейська практика – споживач чітко розумітиме, кому і за що платить (дивіться у інфографіці вище – за що відповідатиме кожна енергокомпанія).

      Реформа ринку електропостачання
      Як платити за електроенергію з 2019 року

      Як платити і передавати покази лічильника?

      Всі розрахунки проводяться через компанію-постачальника (для киян Київські енергетичні послуги). Якщо сплачуватимете через банк, інтернет-банкінг – вкажіть нові реквізити ( є на сайтах і в перших рахунках від постачальника, які будуть доставлені клієнтам в лютому 2019 року).

      В системі "Особистий кабінет" ДТЕК Київські електромережі і електронних платіжних системах дані зміняться автоматично.

      Покази лічильників можна передати як і раніше – через "Особистий кабінет" (це найзручніший спосіб, вважають у ДТЕК Київські електромережі), телефоном колл-центру 15-88, в онлайн-чаті на сторінці Facebook ДТЕК Київські електромережі. Але зауважте – це для киян. Для споживачів інших обленерго – актуальними будуть реквізити і контакти ваших новостворених ОСР та постачальників.

      Читайте також: Прогноз на 2019 рік: ціни, зарплати, курс валют

      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Новини політики Статті Публікації Електроенергія Енергетика Реформи
      Джерело: 24 канал
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